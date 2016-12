Verbraucherzentrale Bundesverband warnt vor unnötiger Steigerung der Stromnetzentgelte

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) in Berlin warnt vor neuen Belastungen der Stromkunden durch den Ausbau der Elektrizitätsnetze. „Der jüngste Monitoringbericht der Bundesnetzagentur lässt vermuten, dass die Netzbetreiber in großem Stil in möglicherweise unnötige Leitungen investieren“, sagte VZBV-Energieexperte Niels-Sönnick Schnoor dem Wirtschaftsmagazin bizz energy (Online-Ausgabe vom Donnerstag, 15.12.2016).

Im Monitoringbericht 2016 vom 30. November gibt die Bundesnetzagentur in Bonn die Prognosen der 50 größten Verteilnetzbetreiber zum Investitionsbedarf der nächsten zehn Jahre wieder. Gegenüber dem Bericht aus dem Vorjahr sind die Prognosen von 6,6 auf 9,3 Milliarden Euro gestiegen, was einer Zunahme von 41 Prozent entspricht. Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht einen Zusammenhang zwischen der Kostensteigerung und der neuen Anreizregulierungsverordnung, welche die Bundesregierung im August beschlossen hat. „Für die Netzbetreiber sind die Anreize, das Stromnetz sparsam auszubauen, durch die neue Anreizregulierungsverordnung nicht mehr so streng wie früher“, sagte Schnoor. Die Bundesnetzagentur hatte im Monitoringbericht selbst auf ihre geänderte Aufsichtskompetenz bei Netzausbauvorhaben hingewiesen: „Eine inhaltliche Begründung ist nach der jüngsten Änderung der Anreizregulierungsverordnung nicht mehr erforderlich. Eine Kontrolle der Angemessenheit des Netzausbaus findet auf Verteilnetzbetreiber-Ebene insoweit nicht mehr statt.“ Die Kosten für den Netzausbau legen die Betreiber auf die Netzentgelte für Kunden ihres regionalen Versorgungsgebietes um. Durchschnittlich machen die Netzentgelte ein Fünftel des Strompreises für Haushaltskunden aus. In Deutschland gibt es insgesamt 887 Betreiber von Stromverteilnetzen.

15.12.2016 14:44

