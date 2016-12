Vereinbarung zur „digitalen Projektentwicklung“ zwischen dem Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg und der idpraxis GmbH für 2017 unterzeichnet. bbw und idpraxis setzen damit ihre langjährigen Kooperation fort

Das bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg (bbw Gruppe) und die Berliner Agentur idpraxis vereinbarten im Dezember für 2017 die gemeinsame Weiterentwicklung digitaler Projekte wie die Einrichtung eines Kunden-, Kontakt- und Anmeldemanagements für die bbw Gruppe auf Basis von idbase eCRM 3.0.

Das 1972 gegründete gemeinnützige bbw Bildungswerk der Wirtschaft ist heute eine leistungsstarke Gruppe mit vier Firmen, etwa 400 Mitarbeitern und rund 35 Bildungszentren und Standorten in Berlin und Brandenburg sowie fünf in der VR China. Mit ihren Bildungs- und Beratungsangeboten ist die bbw Gruppe für Unternehmen ein professioneller Bildungspartner.

Zudem hilft sie öffentlichen Auftraggebern bei arbeitspolitischen Aufgaben – sie unterstützt Berufstätige, Arbeitsuchende und Jugendliche bei der Berufsorientierung und -vorbereitung, bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung und bei Umschulungen bis hin zum Studium. Zum bbw gehört die bbw Hochschule, die größte private, staatlich anerkennte Hochschule in Berlin-Brandenburg mit Wurzeln in der Region und Sitz in Berlin.

Die bbw Gruppe - unter Federführung der bbw Akademie - und idpraxis arbeiten weiterhin gemeinsam am strategischen Ausbau der digitalen Infrastruktur in einem sich schnell wandelnden Umfeld. Innovative Projekte zur Realisation optimaler technischer und kommunikativer Möglichkeiten für Mitarbeiter, Kunden und Partner der Unternehmensgruppe werden bilateral aufgesetzt und sollen zeitnah die Wettbewerbsfähigkeit wesentlich verbessern. Schwerpunkte der Kooperation sind die Anwendung, Pflege und Weiterentwicklung von Informationsportalen sowie Internet-, Intranet- und Cloud-Anwendungen.

Die bbw Akademie setzt hierzu in der Unternehmensgruppe das von idpraxis entwickelte Content Management-Framework idbase ein.



Der Vertrag zwischen der bbw Gruppe und idpraxis wurde für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 geschlossen.