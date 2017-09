Verkauf für zweiten Bauabschnitt von „The Link“ am Frankfurter Europaviertel hat begonnen

Pressemitteilung von:



PROJECT Immobilien

PROJECT PI Immobilien AG

Kürschnershof 2

90403 Nürnberg





Pressekontakt:



Tel. 0911.43 92 99 0





PROJECT bietet Immobilien und Fonds in zwei eigenständigen Unternehmensgruppen an. Schwerpunkt der PROJECT Immobilien Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg ist die Entwicklung, Errichtung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien...

mehr »