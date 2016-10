Heidelberg, den 07. Oktober 2016 – Ciber, einer der weltweit führenden Sys-tem- und Lösungspartner für SAP-basierte IT-Services, nimmt vom 12. bis 13. Oktober am 13. BvCM Bundeskongress teil.

Unter dem thematischen Schwer-punkt „Verlässliches Credit Management in turbulenten Zeiten“ lädt der BvCM dieses Jahr in die historische Stadthalle Wuppertal ein, um gemeinsam über die Bedeutung des Credit Managements in den Jahren bis 2020 zu diskutie-ren.

Ciber Deutschland nimmt zum dritten Mal am Kongress teil und ist auch in diesem Jahr mit einem eigenen Stand (Nr. 16) vertreten. Hier stellt das Heidel-berger IT-Beratungsunternehmen seine hauseigenen Produkte und Lösungen zur Optimierung von Geschäftsstrategien und -zielen vor. Im Mittelpunkt ste-hen die Lösungen zum Thema Debitoren Management. Diese beinhalten zum einen das Ciber Klärungspostenmanagement (KPM für Debitoren und KPM für Kreditoren), Ciber SpeedAvis zur beschleunigten Verarbeitung eingehen-der Zahlungsavise, Ciber USt-ID-Prüfung sowie Advanced Debtor Control (ADC), eine Lösung zur Minimierung der Debitoren Außenstände und zur kon-tinuierlichen Verbesserung des Debitoren-Management Prozesses.

„Wir leben heute in einer turbulenten, schnelllebigen Welt, deshalb ist es wichtig, Geschäftsprozesse und Strategien laufend anzupassen und zu opti-mieren. Einfache und schnelle Implementierung sowie intuitive Bedienung stehen bei Ciber im Fokus, um so Geschäftsprozesse transparent abzubilden. Dadurch leisten wir einen direkten Beitrag zum Cash Flow und dem Working Capital unserer Kunden“, so Stephan Reiss, Vorstandsvorsitzender der Ciber AG.

Über Ciber

Ciber ist ein global agierendes IT-Beratungsunternehmen mit ca. 5.500 Mitarbeitern in Nord-Amerika, Europa und Asien/Pazifik. Ciber unterstützt Unternehmen und Organisationen weltweit dabei, ihre Ge-schäftsstrategien und -ziele durch den optimalen Einsatz von IT erfolgreich umzusetzen. Ciber wurde 1974 gegründet und wird an der New York Stock Exchange gehandelt (NYSE: CBR). Für weitere Infor-mationen besuchen Sie http://www.ciber.com und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook, Google Plus und unserem Blog.

Über Ciber AG in Deutschland

Ciber AG Deutschland gehört als Tochter des internationalen Ciber-Konzerns zu den weltweit führenden System- und Lösungspartnern für SAP-Services und integrative IT-Dienstleistungen. Mit ca. 500 Mitar-beitern unterstützt Ciber in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in Frankreich seit mehr als 25 Jahren seine Kunden bei der erfolgreichen IT-Umsetzung ihrer Geschäftsstrategien. Fokusbranchen sind neben dem Retail- und Medien-Bereich die Chemie / Pharma-Branche, die Konsumgüter- und Fertigungsindustrie und die Finanzdienstleistungsbranche.



