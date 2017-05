Verleihung der SPA Star Awards 2017

Baden-Baden, 16.05.2017 - Erfolg auf ganzer Linie! Der Spa Life International Kongress, der am 09. und 10. Mai im Hotel an der Therme in Bad Orb stattfand, begeisterte die 150 Teilnehmer aus der Spa- und Hotelbranche mit seiner Mischung auch Speed-Dating, Fachvorträgen und Ausstellung, Gala-Dinner und Preisverleihung.

Highlight des ersten Tages war das Gala-Dinner, in dessen Verlauf die SPA Star Awards in sechs Kategorien an herausragende Hotels und Day Spas verliehen wurden.

Neue Sterne am Spa-Himmel

Das Wellness-Reise-Magazin SPA inside aus dem Hause redspa media GmbH hat nach 2016 nun zum zweiten Mal die SPA Star Awards vergeben. Damit ehrt das Magazin herausragende Hotels und Day Spas in sechs Kategorien. Mit der Verleihung der SPA-Star-Awards im Rahmen eines Gala-Dinners klang der erste Tag des Spa Life International Congress aus – inklusiver strahlender Gesichter bei den Gewinnern wie Nominierten.

Die SPA-Star Awards werden in sechs Kategorien vergeben:

Newcomer, Green Spa, City Spa, Spa Team, Spa Konzept, und SPA Star plus. Ein Special Award geht an ein Hotel, das aufgrund seiner Alleinstellung und Historie diese besondere Auszeichnung verdient.

© Dirk Holst, "SpaLife / www.dhstudio.de - Die Veranstalter (v.l.n.r.): Mike Fitch (Spa Life UK), Franka Hänig (redspa media), Andrew Hammond (Spa Life UK) und Sascha Bostan (redspa media)

Und das sind die Gewinner und Nominierten:

Newcomer (Spas und Wellnesshotels, die vor nicht mehr als zwei Jahren eröffnet haben)

- Gewinner: Landhotel Voshövel, Schermbeck/Niederrhein

- Nominiert: Das Graseck, Garmisch-Partenkirchen

- Nominiert: Hotel Chalet Mirabell, Hafling, Südtirol/Italien

Überreicht wurde der SPA Star von Jury-Mitglied Jennifer Ospelt.

Green Spa (Spas und Wellnesshotels, die auf grüne Standards in allen Bereichen ihres Hauses setzen

- Gewinner: Holzhotel Forsthofalm, Leogang/Salzburger Land, Österreich

- Nominiert: Das Kranzbach, Krün bei Garmisch-Partenkirchen

- Nominiert: Seehotel Wiesler, Titisee-Neustadt

Überreicht wurde der SPA Star von Jury-Mitglied Dagmar Rizzato.



City Spa (Außergewöhnliche Day Spas oder Spas in einem Stadthotel)

- Gewinner: Spa Villa Beauty & Wellness Resort, Wingerode/Thüringen

- Nominiert: Face & Body Day Spa, München

- Nominiert: Arabella Spa, München

Überreicht wurde der SPA Star von Jury-Mitglied Hans-Peter Veit.

Spa Team (Das komplette Team eines Spas)

- Gewinner: Sonnenalp Resort, Ofterschwang/Allgäu

- Nominiert: A-Rosa Kitzbühel, Kitzbühel/Tirol, Österreich

- Nominiert: Panoramahotel Oberjoch, Oberjoch/Allgäu

Überreicht wurde der SPA Star von Dorit Schambach, redspa media GmbH, in Vertretung für Jury-Mitglied Oliver Mathée.

Spa Konzept (Spas und Wellnesshotels, deren Konzept in sich schlüssig und einzigartig ist)

- Gewinner: Alpenresort Schwarz, Mieming/Tirol, Österreich

- Nominiert: Parkhotel Igls, Innsbruck; Österreich

- Nominiert: Ayurveda-Resort Sonnhof, Hinterthiersee/Tirol, Österreich

Überreicht wurde der SPA Star von Jury-Mitglied Franka Hänig



SPA Star plus (Spas und Wellnesshotels, die für ein herausragendes Konzept in Design, Spa-Treatments und für einen ganzheitlichen Ansatz stehen.

- Gewinner: Villa Stéphanie, Brenners Park-Hotel & Spa, Baden-Baden

- Nominiert: Seerose Resort & Spa, Meisterschwanden, Schweiz

- Nominiert: The Chedi Andermatt, Andermatt, Schweiz

Überreicht wurde der SPA Star von Jury-Mitglied Dagmar Rizzato.



Special Spa Star Award Diese Sonder-Kategorie wurde ins Leben gerufen, um ein Bewerberhotel auszuzeichnen, das einzigartig und außergewöhnlich und seit 21 Jahre erfolgreich ist: das Chiva-Som International Health Resort in Hua Hin in Thailand ausgezeichnet wurde. Überreicht wurde der SPA Star von Jury-Mitglied Franka Hänig.

Die Jury-Mitglieder:

Dagmar Rizzato, Rizzato Spa Consulting, Tettnang

Jennifer Ospelt, Physiotherapeutin, Spa-Therapeutin und Bloggerin, Berlin

Oliver Mathée, Geschäftsführer Mediterana-Therme, Bergisch Gladbach

Hans-Peter Veit, Spa-Manager Grand Hotel Victoria-Jungfrau, Interlaken/Schweiz

Franka Hänig, Geschäftsführerin redspa media GmbH und Chefredakteurin des Wellness-Reise-Magazins SPA inside, Baden-Baden

Den Lesern des Wellness-Reise-Magazins SPA inside werden die Gewinner der SPA-Star-Awards in der Juli/August-Ausgabe vorgestellt. Weitere Informationen über http://www.redspa.de/spa-star-2017 und http://www.spa-life.eu/?lang=de

Speed Dating – Austausch auf den Punkt gebracht

Der Event ist eine Kooperation von Spa Life aus England und der redspa media GmbH, Baden-Baden. Spa Life International ist zugleich Fachkonferenz, Ausstellung und Kontaktbörse mit internationaler Ausrichtung für ein Fachpublikum aus der Spa- und Wellnessbranche.

Im Hotel an der Therme in Bad Orb trafen sich Hotel- und Spa-Manager mit namhaften Firmen der Spa-Branche aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol und aus Großbritannien. Die angenehme, entspannte Atmosphäre ließ viel Platz für frische Ideen. Beide Tage boten reichlich Informationen und Anregungen und jede Menge Gelegenheit, sich auszutauschen, zu netzwerken, sich über brandaktuelle Themen zu informieren.

Sehr gut angekommen sind die 20-minütigen Speed-Dating-Gespräche, bei der Industrie und Hotellerie zusammen kamen und die jeweiligen Interessen ohne Umschweife auf den Punkt bringen mussten. In England längst ein Klassiger des zielorientierten Kundengesprächs, ist es im deutschsprachigen Raum und in dieser Branche noch eher ungewohnt.

Expo und Kongress – Aktuelles aus der und für die Branche

Am ersten Tag der Veranstaltung steht das Spa Life-Forum im Mittelpunkt, in dessen Rahmen sich Anbieter, Vertreter und Betreiber aus der Spa- und Wellnessbranche kennenlernen und vernetzen können. Im Ausstellungsbereich konnten Pflegeprodukte, Liegen, Frotteewaren und auch besondere Massagen getestet und mit allen Sinnen erlebt werden.

Am zweiten Spa Life-Kongresstag sprachen namhafte Referenten aus Deutschland, Österreich und England über Themen, die die Branche in allen Ländern bewegen: „Erfolgsfaktor Mitarbeiter“, „Private Labels im Spa“, „Online Learning“, „Männer im Spa“, „Multi-Generationen Spa – so ticken die verschiedenen Generationen“ und „Mobile Technologien“.



Das sagen Teilnehmer am Spa Life International Congress

Christine Clausing, Inhaberin Bleiche Resort & Spa: „Der Spa Life Internatonal Congress war für mich in jeder Hinsicht eine große Bereicherung. Tolle Gespräche, ein wunderbarer Gala-Abend mit einer ebenso interessanten wie unterhaltsamen SPA-Star-Preisverleihung und dann natürlich ein äußerst inspirierender Vortragstag - ich habe viele neue Impulse bekommen, die mich unter anderem das Thema Mitarbeiter-Führung aus neuen Blickwinkeln betrachten lässt. Kurz: Ein voller Erfolg und ich freue mich schon auf das nächste Jahr!“

Luise Köfer, CEO und Gründerin Vinoble Cosmetics: „Danke für diese gelungene Veranstaltung. Die Voraussetzungen zum Netzwerken waren ideal, die Auswahl der Referenten top und auch die Themen sehr spannend.“

Benjamin Jansen, Spa Manager, THE SPA im Steigenberger Hotel Frankfurter Hof: „Ich habe den Kongress sehr genossen und viele interessante Kontakte geknüpft. Ich kann Ihnen und Ihrem Team wirklich nur ein großes Lob zu dieser gelungenen Veranstaltung aussprechen.“

Anita Cobic, Key Account Manager, Pharmos Natur Green Luxury: „Super, spitze, viel Neues erfahren - ich bin schon angemeldet für 2018“.

Veranstalter:

Spa Life, Spa Life Events, Suite 4, Philpot House, Station Road, Rayleigh, Essex, SS6 7HH, England, http://www.spa-life.eu

in Kooperation mit redspa media GmbH, Aschmattstr. 8, 76532 Baden-Baden, http://www.redspa.de

Spa Life International Congress 2018

14. bis 16. Mai im Gesundheitsresort Freiburg, Freiburg im Breisgau

http://www.gesundheitsresort-freiburg.de/