Vernetzte IT-Einzelkämpfer sind erfolgreicher….

Einzelkämpfer haben es schwer! Unfreundliche Rahmenbedingungen machen den Selbstständigen, in der IT-Branche, das Leben schwer.

Obwohl die Staatskassen gut gefüllt sind wurden Hilfen gestrichen. Der Freelancer oder IT-Einzelkämpfer stöhnt unter der Steuerlast und der Bürokratie. Dazu kommt die zeitraubende Suche nach lukrativen Aufträgen und einer optimalen Auslastung.

Das IT-Service-Net integriert Einzelkämpfer unter dem Motto “Selbstständig aber nicht allein“ in ein bundesweites Servicenetz. Dies stellt eine neue, erfolgreiche Form der Zusammenarbeit für allein operierende IT-Servicetechniker, dar.

Das klassische Systemhaus ist die Idealform eines IT- Dienstleisters. Es liefert Hardware, Software und Zubehör, es erbringt Dienstleistungen von der Schulung bis zur Reparatur also alles was der Kunde benötigt. Bedingt durch hohe Personalkosten sind Systemhausleistungen jedoch teuer.

Die Grundidee für das IT-Service-Net ist die virtuelle Nachbildung des Systemhauses. Das Netz verfügt über strategisch über die Bundesrepublik verteilte IT- Profis. Durch eine gut organisierte Zusammenarbeit verfügt der einzelne Techniker über das Wissen und die Möglichkeiten der gesamten Gruppe.

Bei Aufträgen die Manpower erfordern schließen sich einfach mehrere Techniker zusammen und erledigen den Auftrag. Zum Beispiel bei EDV-Umzügen die schnell erledigt werden müssen oder wenn ein Netzpartner Spezialwissen wie zum Beispiel Linux benötigt.

Interessante Kooperationspartner unterstützen das Netz mit ihren Dienstleistungen oder Produkten. Damit ist jeder Netzpartner in der Lage Reparaturen abzuwickeln, Hard- und Software preiswert zu liefern und alle ITK- Dienstleistungen darzustellen.

Damit stellt der Einzelkämpfer ein verbessertes Bild, für seine Kunden dar!

Da hohe Mieten und Personalkosten wegfallen sind die Techniker im IT-Service-Net, trotz hoher Professionalität, preiswert. Damit ist das IT-Service-Net eine interessante Alternative für kleine- und mittlere Unternehmen.

Das bundesweit verteilte Systemhaus ist erprobt, es läuft mit Erfolg seit dem Jahr 2000 mit fast vierzig Partnern.

Die Erfolgsformel ist Schulung, Förderung, Marketingunterstützung und die Vermittlung von Serviceaufträgen und eine Zusammenarbeit unter dem Motto „Selbstständig aber nicht allein“.

Aufgrund der wachsenden Brisanz des Themas IT-Sicherheit verstärkt das Netz seine Reihen und bietet damit Chancen für Einzelkämpfer und Gründer.

An einer Mitarbeit Interessierte werden ausgebildet, um einen optimalen Service in der Zielgruppe der Unternehmen zu leisten. Weitere Informationen unter http://www.it-service-net.de hier kann man zugleich auch das nächstgelegene Partnerunternehmen finden.

ITSN/US