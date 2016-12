CD-Cover: ‘Bob Dylan Nobel Prize Special – Michel Montecrossa sings Bob Dylan and Himself’

‘Bob Dylan Nobel Prize Special – Michel Montecrossa sings Bob Dylan and Himself’, veröffentlicht von Mira Sound Germany als Audio-CD, DVD sowie als Download, ist ein Beitrag zur Feier des Literaturnobelpreises 2016, der Bob Dylan am 10. Dezember 2016 in Stockholm (Schweden) verliehen wurde in Anerkennung seiner schriftstellerischen Tätigkeit, die “neue dichterische Ausdrucksformen innerhalb der großen amerikanischen Liedkultur hervorgebracht hat”. Das Album ‘Bob Dylan Nobel Prize Special – Michel Montecrossa sings Bob Dylan and Himself’ präsentiert die bemerkenswerten, das Innerste hervorbringenden Interpretationen von 8 Bob Dylan Songs, einem Lied von Robbie Robertson sowie 3 Songs von Michel Montecrossa, alle gespielt von Michel Montecrossa und seiner Band The Chosen Few, mit Titeln wie Bob Dylan's legendäres ‘A Hard Rain’s A-Gonna Fall‘, ‘Chimes Of Freedom‘ und ‘I’ll Keep It With Mine‘, Robbie Robertson's 'Golden Feather' sowie 'Another Morn' von Michel Montecrossa.Robbie Robertson war viele Jahre lang der Gitarrist von Bob Dylan und war ein wichtiger Mitschöpfer des typischen Band-Sounds, der Bob Dylan's Weg zu internationalem Ruhm begleitete. Michel Montecrossa gilt heutzutage in der Musikwelt als eine der wichtigsten Stimmen für die Neu-Interpretation von Bob Dylan's Songs. Er hat bislang alle offiziell erschienenen Bob Dylan Titel in seiner eigenen Version veröffentlicht, hat unveröffentlichte Titel sowie Songs von anderen Musikern, die Bob Dylan bei seinen Konzerten singt, ebenfalls mit aufgegriffen und präsentiert alljährlich während des berühmten 'Spirit of Woodstock Festivals' in Mirapuri (Italien) als besonderes Highlight einen Extra-Tag unter dem Titel ‘Michel Montecrossa’s Michel & Bob Dylan Fest’, der den Songs von Bob Dylan gewidmet ist. Michel Montecrossa ist ein herausragender New-Topical Songwriter des 21. Jahrhunderts, Musiker sowie Komponist, der bereits über 2500 eigene Songs und modern-klassische Symphonien veröffentlicht hat, als Autor verschiedener Werke in den Bereichen fiktionale Literatur, Philosophie und Dichtung in Erscheinung tritt und sowohl als Produzent als auch Regisseur/Schauspieler eine Reihe von futuristischen Cybermovies hervorgebracht hat. Darüber hinaus ist Michel Montecrossa als revolutionärer Künstler tätig, dessen fortwährender Fluss von Gemälden und Zeichnungen in permanenten Ausstellungen in Deutschland und Italien gezeigt wird. Als humanitärer Bewusstseinsforscher hat er Mirapuri, die Stadt des Friedens und des Zukunftsmenschen in Europa (Italien) gegündet, als ein Experiment mit offenem Ende, das der Weiterentwicklung des Menschen dient. Der Song ‘A Hard Rain’s A-Gonna Fall’, mit dem das Album ‘Bob Dylan Nobel Prize Special – Michel Montecrossa sings Bob Dylan and Himself’ eröffnet, wurde auch während der Eröffnung der Zeremonie zur Verleihung des Nobelpreises gespielt, zu diesem Anlass gesungen von Patti Smith. Michel Montecrossa’s orchestrale Interpretation des Liedes ‘A Hard Rain’s A-Gonna Fall’ basiert auf Bob Dylan’s eigener orchestralen Version, die während des ‘Great Music Experience Festival’ 1994 in Japan zur Aufführung kam.

Michel Montecrossa sagt über die Produktion ‘Bob Dylan Nobel Prize Special – Michel Montecrossa sings Bob Dylan and Himself’:

“Für mich stellt die Verleihung des Literaturnobelpreises an Bob Dylan ein kulturelles Event von historischer Bedeutung dar, welches nicht nur die geschriebene Seite von Literatur würdigt, sondern auch die Dimension der 'Lied-Dichtungs-Fusion' als Kunstform in den Mittelpunkt rückt, eine Dimension, die in der Tat viel älter als die geschriebene Literatur ist und unweigerlich in der Zukunft eine überwältigende Rolle von planetarischer Bedeutung für das Denken, die Steigerung der menschlichen Intelligenz sowie die Ausweitung des menschlichen Bewusstseins spielen wird.”

Trackliste der CD:

A Hard Rain’s A-Gonna Fall

Chimes Of Freedom

Sittin’ At A Table

Spanish Harlem Incident

Smog

I’ll Keep It With Mine

Floater (Too Much To Ask)

Wallflower

Honest With Me

Mama, You Been On My Mind

Golden Feather

Another Morn

