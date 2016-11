Verschenken Sie zu Weihnachten die berühmte '10-Step Korean Skincare Routine' als Set

Der Onlineshop www.seemyskin.de präsentiert die berühmte '10-Step Korean Skincare Routine', von denen Beauty Insider aus aller Welt begeistert sind, als Set für drei verschiedene Hauttypen (normale Haut, Mischhaut und trockene Haut). Koreanische Frauen sind bekannt für ihre schöne, reine Haut. Sie gehören zu den anspruchsvollsten Beautykonsumenten der Welt, denn eine makellose, straffe Haut und ein ebenmäßiger Teint sind das Schönheitsideal in Korea. Darum lautet das Motto der Koreanerinnen: „weniger Make-up, mehr Hautpflege“.

Bei der Gesichtspflege achten sie vor allem auf innovative Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen, die effektiv und hautverträglich sind. Koreanische Frauen legen viel Wert auf ihre tägliche Hautpflegeroutine, die mindestens 10 Produkte enthält (die sog. „10-Step Korean Skincare Routine“), denn ein ausgiebiges Schönheitsritual war schon immer ein Teil der koreanischen Kultur. Wichtig dabei ist, dass zuerst die dünnflüssigen Pflegeprodukte mit leichter Textur aufgetragen werden. Nach dem Prinzip der koreanischen Layering-Methode (Schicht um Schicht) folgen die Pflegeprodukte mit dickem, zähflüssigem Inhalt erst zum Schluss.

Das 10-Step Korean Skincare Routine Set (Bildnachweis: www.seemyskin.de)

Kosmetikprodukte aus Südkorea stehen seit dem weltweiten Erfolg der BB Cream sowie CC Cream für Innovation, Qualität und hohe Effizienz. Amerikanische Experten stellten schon 2011 fest, dass die innovative und moderne Technologie der Dermatologie in Korea der USA um 12 Jahre voraus ist und erklärten folglich Südkorea als die „New Skincare Superpower“. Aber auch in Europa und Deutschland haben Branchenkenner der Schönheitsindustrie das koreanische Beautyphänomen schon entdeckt. In der Titelgeschichte der diesjährigen Februar-Ausgabe des Magazins „Glamour“ stand über koreanische Kosmetik folgendes: „Sie gelten unter Experten als die am höchsten

entwickelten der Welt.“

Mehr über See My Skin erfahren Sie auf der Webseite www.seemyskin.de