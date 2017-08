Versicherungsvergleich und Versicherungsabschluss jetzt auch online möglich

Ein Versicherungsabschluss soll gut überlegt sein. Der Tarifdschungel der Versicherer macht einen Vergleich für einen Verbraucher zunehmend schwerer.

Die Beratung durch einen erfahrenen Makler ist oft unerlässlich. Als CONTRA Versicherungsmakler GmbH setzen wir deshalb weiterhin auf eine persönliche Beratung in allen Versicherungsfragen.

Speziell im gewerblichen Bereich ist eine Beratung, ein Onlinevergleich oder ein Vertragsabschluss nur sehr begrenzt möglich.

Im privaten Versicherungsbereich wollen sich Kunden zunehmend selbst über Versicherungen und Tarife informieren und Vergleichsrechner nutzen. Digitalisierung ist das Schlagwort der aktuellen Zeit und kaum ein Makler wird sich langfristig gegen diese Entwicklung sträuben können. Schnell noch eine Reiseversicherung beantragen oder den Beitrag für eine Privathaftpflicht-Versicherung vergleichen. Handlungen, die ein Kunde auch ohne Vermittler vornehmen möchte.

„Oft ist es auch einfacher, wenn ein Kunde selbst alle relevanten Daten für einen Vergleich erfasst, um den für ihn passenden Tarif zu finden. Für einen Vergleich zur Kfz-Versicherung müssen umfangreiche Daten abgefragt werden, wie z.B. Führerscheindauer, Fahrzeugnutzer, Garage usw. Da ist es doch einfacher, wenn der Kunde die Daten – die er selbst am besten kennt – gleich in einem Vergleichsprogramm eingibt“, so Uwe Makowski, Geschäftsführer der CONTRA Versicherungsmakler GmbH.

Diese Richtung hat sich auch in anderen Versicherungssparten entwickelt. Der Kunde schafft sich so selbst einen Überblick und kann für sich bereits eine Vorauswahl oder Vorentscheidung treffen. Tarifdetails können natürlich unverändert persönlich besprochen oder in einer Beratung erläutert werden.

Die CONTRA Versicherungsmakler GmbH hat sich deshalb auch dafür entschieden, Kunden auf ihrer Website www.contracheck.de Endkundenrechner zur Verfügung zu stellen. Von der Kfz-Versicherung über die Wohngebäude-Versicherung bis zur Tierhalterhaftpflicht-Versicherung stehen dem Kunden zahlreiche Vergleichsrechner zur Verfügung. Wenn gewünscht, dann können Nutzer der Website ihren gewählten Versicherungsschutz auch gleich online beantragen.

„Wir hoffen, dass wir damit den Ansprüchen und Erwartungen unserer Kunden nachkommen und dieses Angebot als Ergänzung zu einer persönlichen Beratung betrachtet wird“, so Uwe Makowski weiter.