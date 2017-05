Vertretung Schweiz CSi Palettierer Roboter - Neu: Umweltverträglich neu jetzt mit Energierückgewinnung „Smart Line Module“

Eine smarte Lösung: Der neue smart-Pal (Palettierroboter) setzt neue Standards für ökologisch nachhaltige, kompakte und kosteneffiziente End-of-Line Palettierer

Neuer Palettierer von CSi macht automatisches Palettieren attraktiv für Lebensmittelhersteller auch bei kleinen Palettiervolumen- 80% weniger Energieverbrauch - 30% kompakteres Design - 20% kostengünstigerAnuga FoodTec Messe für Lebensmittel- und Getränkeindustrie - CSi smart palletising feiert die DeutschlandPremiere von smart-Pal, eine neue Produktgeneration von End-of-Line Palettierern. Das Unternehmen machte in der Produktentwicklung einen konsequenten Schritt hin in Richtung eines kostengünstigen Ansatzes für automatisierte Palettierungssysteme: smart-Pal ist eine effiziente und kostengünstige Alternative zu den manuellen Palettierprozessen, wie sie noch häufig bei vielen klein- und mittelständischen Unternehmen anzutreffen sind. Viele kleinere Unternehmen scheuten sich bislang vor den hohen Kosten, die mit der Automatisierung der Palettierung verbunden sind. Mit smart-Pal und seinen einzigartigen Leistungsmerkmalen sowie seiner kurzen Amortisationszeit, werden auch klein- und mittelständischen Unternehmen ihre Produktionseffizienz erheblich steigern können.KundenorientierungSeit nunmehr 50 Jahren produziert CSi modernste Palettiersysteme für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen. Mit seiner Produktneuheit, dem smart-Pal, hat CSi einen neuen Weg bei End-of-Line Palettierern eingeschlagen. Kundenwünschen folgend hat CSi einen Palettierer entwickelt, der ökologisch nachhaltig ist, der ein grosses Einsatzspektrum abdecken kann und dabei kostengünstig in der Anschaffung und im Unterhalt ist. Soviel sei vorweggenommen: CSi hat mit smart-Pal den modernsten Palettierer entwickelt, gemessen an seinem Total Value of Ownership.EnergieeffizienzDer smart-Pal wurde von CSi in Kooperation mit einem Ingenieursteam von Siemens entwickelt. In dem Palettierer kommen die neusten technischen Errungenschaften energieeffizienter Kontroll-, Steuerungs-, und Automatisierungstechnologien zum Einsatz. Siemens lieferte für den smart-Pal SIMOTICS S-1FK7 (Servomotoren), SINAMICS S120 (Antriebe), SIMOTION D (Motion Control System) und die SIMATIC HMIs.Ein einzigartiges Produktmerkmal von smart-Pal ist sein dynamisches Energiemanagement. Zentrale Komponente bei der Systemkonfiguration ist das sogenanntes Smart Line Module. Smart Line Modules ermöglichen es, dass der2.Antrieb ohne Braking Module und Bremswiderstand auskommt. In einer herkömmlichen Maschinenkonfiguration sorgen Braking Module und Bremswiderstände dafür, dass die anfallende Bremsenergie der Antriebe in Wärme umgewandelt wird. Das Smart Line Module im smart-Pal sorgt dafür, dass die anfallende Bremsenergie der SINAMICS Antriebe in elektrische Energie umgewandelt und als regenerative Energie wieder in den Regelstromkreis zurückgespeist wird.Die sogenannten Motor Modules im smart-Pal teilen sich den selben Gleichspannungszwischenkreis. Dies hat den Vorteil, dass ein Energieausgleich zwischen den Motor Modules möglich ist, d. h. erzeugt ein Motor Module generatorische Energie, kann diese von einem anderen Motor Module im motorischen Betrieb aufgenommen werden. Der Gleichspannungszwischenkreis wird aus der Netzspannung von einem Line Module gespeist. Ein äusserst effizientes und energiesparendes System-Setup.Dieser “schlanke” Systemaufbau hat auch den Vorteil, dass es weniger elektrische und elektronische Komponenten gibt, die Wärme produzieren und gegebenenfalls Energie zur Kühlung erfordern.Der smart-Pal ist so konstruiert worden, dass er bis zu 80% weniger Energie verbraucht als herkömmliche Systeme, die mit Umwandlern und Bremswiderständen arbeiten.Eine weitere smarte Produktlösung ist, dass alle zum Betrieb notwendigen Informationen (Programmierung der Palettierungsmuster, Ansteuerungsbefehle für Motoren, etc.) zentral auf einer CF-Karte gespeichert sind. Für den Fall, dass einzelne Systemkomponenten getauscht werden müssen, ist kein Computer notwendig, um smart-Pal anschliessend zurückzusetzen und das System neu zu starten.Flexibel & kostengünstigCSi gibt die Lieferzeit für einen smart-Pal mit acht bis zwölf Wochen an. Das ist einzigartig im Markt, denn es ermöglicht Unternehmen, sehr schnell auf Produktionsumstellungen oder höhere Palettiervolumen zu reagieren.Der smart-Pal kann bis zu 15 Produkte pro Minute palettieren. Das komplette System wird von CSi Prüfingenieuren getestet, bevor es in einen Frachtcontainer verladen und zum Kunden versandt wird. Dort wird es im „plug-and-play“-Zustand angeliefert und ist binnen weniger Stunden betriebsbereit.

Der smart-Pal hat ein hochwertiges Design und lässt sich aufgrund seiner äusserst kompakten Abmessungen (7.5qm Standfläche) fast überall aufstellen. Zudem ermöglicht sein mobiles Rollsystem ein einfaches Umplatzieren.CSi bietet für den smart-Pal einen weltweiten technischen Kundendienst an. Jedoch können, dank des „smarten“ Systemaufbaus, einfache Wartungsarbeiten am smartPal vom Maschinenführer selber durchgeführt werden.3.Der smart-Pal ist keine Wissenschaft für sich, sondern ein smartes Palettiersystem, das 20% kostengünstiger als vergleichbare Palettierer ist. Mit seinen Leistungsmerkmalen entspricht smart-Pal ganz den Anforderungen der Hersteller an eine effiziente und kostengünstige End-of-Line Palettierung. In der Gesamtwertbetrachtung bietet der smart-Pal Herstellern einen beispiellosen Total Value of Ownership.Über CSi industriesSeit seiner Gründung im Jahr 1964, entwickelte sich CSi zum Marktmacher für Automatisierungsanlagen und 'smarten' Palettiermaschinen, zu dessen Kunden Unternehmen aus der ganzen Welt und fast allen Industrien zählen.Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Raamsdonksveer (Niederlande) steht für qualitativ hochwertige Produkte, professionellen Kunden-Service und wirtschaftlich nachhaltiges Handeln. In 2014 erwirtschaftete CSi mit etwas mehr als 500 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von rund 60 Mio. Euro.Weitere Information zu CSi smart palletising finden Sie auf unserer Internetseite http://www.CSismartpal.com . Unsere aktuellsten Neuigkeiten finden sie unter http://www.twitter.com/CSiindustries

Anfragen an Kontakt:

Vertretung Schweiz CSi Palettierer - Roboter

Walter Danz-Segalini

Sennhüttenstraße 15

8810 Horgen

Schweiz

E-mail:

Tel: +41 44 726 2264 / +41 76 823 10 69