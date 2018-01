Vertriebsberater Hartmut Pleyer verstärkt PS&P im Bereich Vertrieb Service

Der Diplom-Ingenieur sowie Vertriebs- und Service-Experte verstärkt seit Jahresbeginn das Team der Management- und Vertriebsberatung Peter Schreiber & Partner.

Auf Expansionskurs befindet sich die Management- und Vertriebsberatung Peter Schreiber & Partner (PS&P). Seit Jahresbeginn verstärkt der Dipl.-Ing. Elektrotechnik Hartmut Pleyer das Berater- und Trainerteam des in Ilsfeld bei Heilbronn ansässigen Unternehmens. Der Vertriebs- und Service-Experte verfügt über 25 Jahre Führungserfahrung und war zuletzt als Geschäftsführer Service für einen namhaften deutschen Hersteller von Automatisierungs- und Antriebslösungen tätig.

Im Team von PS&P wird Hartmut Pleyer schwerpunkmäßig Projekte zur Optimierung des Vertriebs- und Servicegeschäfts bei Maschinen- und Anlagenbau-Unternehmen und deren Zulieferern übernehmen. Zu seinen Beratungsschwerpunkten zählen:

• Strategieentwicklung und Marktausrichtung,

• Business Development und Wachstumsinitiativen,

• Organisationsentwicklung und Steuerung sowie

Hartmut Pleyer: Vertriebsberater bei Schreiber & Partner

[Großes Bild anzeigen]

• Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung.Über Beratung, Training und Coaching hinaus übernimmt Hartmut Pleyer hinsichtlich dieser Aufgabenfelder auch Interim-Management-Mandate im Vertrieb und Service.

Sein technisches Rüstzeug erwarb Pleyer unter an-anderem während seiner neun-jährigen Tätigkeit als Entwicklungsingenieur von Steuerungen für unterschiedliche Maschinenanwendungen und verantwortete zum Schluss als Projektleiter die Entwicklung komplexer Robotersteuerungen.

Danach arbeitete er 19 Jahre für einen international führenden nordamerikanischen Hersteller von Automatisierungslösungen – unter anderem als regionaler Vertriebsleiter in Deutschland. Neben der Führung und Weiterentwicklung seines Vertriebsteams war er intensiv in internationale Projekte seiner Maschinen- und Anlagenbau-Kunden involviert. Mehr als vier Jahre verbrachte er zudem in der Schweiz und verantwortete als Sales Direktor die Vertriebsorganisation Schweiz. Danach übernahm er die Position Manager Business Development für die DACH-Region und verantwortete die Bereiche OEM Programm, Industrielle Endkunden und Distribution.

Die letzten neun Jahre vor seiner Beratertätigkeit war Hartmut Pleyer im Management bei einem namhaften deutschen Hersteller von Automatisierungs- und Antriebslösungen. Dort führte er unter anderem als Geschäftsführer die Vertriebsorganisation Deutschland und die international ausgerichtete Service Organisation.

Industrieunternehmen, die Harmut Pleyer als Berater oder Interim-Manager engagieren, profitieren laut Peter Schreiber, dem Inhaber der Vertriebsberatung PS&P, „stark von den praktischen Erfahrungen, die er in der erfolgreichen Führung, Restrukturierung und Neuausrichtung von Vertriebs- und Serviceorganisationen gesammelt hat“. Ein weiteres Plus des Diplom-Ingenieurs ist, „seine aus der langjährigen Zusammenarbeit mit Maschinen- und Anlagenbauern und deren Endanwendern in Deutschland, Schweiz und weiteren Europäischen Ländern resultierende Erfahrung, die sich über ein breites Branchen-, Funktions- und Themenspektrum erstreckt“. Sie macht ihn zu einem „vorzüglichen Berater und Unterstützer, wenn es um das Entwickeln und Umsetzen maßgeschneiderter Konzepte für ein nachhaltiges Wachstum, eine steigende Profitabilität und eine innovative Portfolioentwicklung geht.“

Unternehmen, die sich ausführlicher über Hartmut Pleyer und die Leistungen der Management- und Vertriebsberatung Peter Schreiber & Partner informieren möchten, finden nähere Infos auf der Webseite www.schreiber-training.de. Sie können die Management- und Vertriebsberatung auch direkt kontaktieren (Tel.: 0049/7062-96968; E-Mail: ).