Vertriebsstart: Neue Wohnungen in der Alten Gärtnerei

Im begehrten Berliner Stadtteil Zehlendorf stehen im dritten Bauabschnitt des Neubauensembles „Alte Gärtnerei“ ab kommenden Wochenende 31 moderne Eigentumswohnungen und Reihenhäuser zum Verkauf, die gemäß dem Energieeffizienz-Standard KfW 55 errichtet werden.

Interessenten können sich vor Ort im Info-Center beraten lassen.

PROJECT Immobilien realisiert im nächsten Bauabschnitt drei Gebäudekörper auf einem insgesamt 18.950 Quadratmeter großen Grundstück in der Sundgauer Straße, Ecke Schlettstadter Straße. Die 21 Garten-, Balkon-, Loggia- und Penthauswohnungen sowie die zehn Reihenhäuser sollen geplant bis zum zweiten Quartal 2018 bezugsfertig sein. Die 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen werden von 66 bis 131 Quadratmeter Fläche angeboten.

Der Name des Projektes – „Alte Gärtnerei“ – verweist auf die frühere Nutzung des Grundstücks in Berlin-Zehlendorf. Daran angelehnt werden die modernen Mehrfamilien- und Reihenhäuser mit eigenen Gärten sowie weitläufigen Grünanlagen und der Bepflanzung durch Obstbäume und Ziersträucher ausgestattet. Auf Wunsch können die zukünftigen Eigentümer stilecht zusätzlich ein Gewächshaus oder Gartenhaus für die eigene Grünfläche bestellen.

Wohnen im Grünen im Berliner Stadtteil Zehlendorf.

Noch effizienter mit KfW-Standard 55

Das gesamte Bauvorhaben „Alte Gärtnerei“ umfasst in vier Bauabschnitten insgesamt 111 teils barrierefreie Wohneinheiten in elf Mehrfamilienhäusern mit jeweils zwei Vollgeschossen plus Dachgeschoss. Der Baubeginn für den dritten Bauabschnitt ist für Dezember 2016 vorgesehen. Während die Wohneinheiten des ersten und zweiten Bauabschnitts gemäß dem Energieeffizienz-Standard KfW 70 realisiert werden, sind die Gebäude des dritten und vierten Abschnitts mit dem Standard KfW 55 sogar noch energieeffizienter: Ein KfW-55-Gebäude benötigt nur 55 Prozent des Jahresprimärenergiebedarfs, bezogen auf das Referenzgebäude nach der Energieeinsparverordnung (EnEV).

Zur Ausstattung zählen Fußbodenheizung, Parkett, überwiegend bodentiefe Fenster, eine Gegensprechanlage mit Farbkamera sowie 24 Tiefgaragenstellplätze für Pkw und zwei weitere für Motorräder. Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt ganzjährig nicht nur für angenehm temperierte Frischluft, sondern spart auch Energiekosten.

Wasser, Wald, Wissenschaft & Wohnen

Zehlendorf zählt zu den beliebtesten Wohnlagen der Bundeshauptstadt: Rund 50 Prozent des Stadtteils bestehen aus Wald- und Wasserflächen. Die Uferwege von Schlachtensee und Krumme Lanke, der nur 300 Meter entfernte Dreipfuhlpark und der neun Hektar große Fischtalpark sind von der Sundgauer Straße aus schnell zu erreichen. Die Nachbarschaft ist geprägt von ruhigen Wohnstraßen mit altem Baumbestand. Daneben bietet der Bezirk Steglitz-Zehlendorf mit dem Wissenschafts- und Museumsstandort Dahlem, dem Botanischen Garten und der Freien Universität Berlin ein breitgefächertes kulturelles Angebot. Neben zahlreichen Kitas, Schulen und Arztpraxen befindet sich auch das lokale Nahversorgungszentrum und der S-Bahnhof Zehlendorf in fußläufiger Entfernung zur „Alten Gärtnerei“.

Der Verkauf für den 3. Bauabschnitt beginnt am 1. und 2. Oktober 2016 jeweils von 11 bis 15 Uhr direkt vor Ort in der Sundgauer/Ecke Schlettstadter Straße in 14169 Berlin-Zehlendorf.

