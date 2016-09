Viani.de gewinnt beim Shop Usability Award 2016

Online-Shop von Blackbit punktet beim renommierten E-Commerce Preis Göttingen, 28. September 2016 // Die Göttinger Agentur Blackbit freut sich über den Sieg beim diesjährigen Shop Usability Award 2016. Unter den über 500 eingereichten Online-Shops setzt sich der neu gestaltete Shop des Feinkostimporteurs Viani (viani.de) als bester Online-Shop in der Sonderkategorie „Innovativster Shop“ durch.

„Wir freuen uns über den Award und sind stolz, dass wir die Fachjury mit unserer Leistung überzeugen konnten. Der Online-Shop soll nicht nur gut aussehen, wichtig ist auch, dass das Online-Shoppen zum unverwechselbaren Einkaufserlebnis wird“, so Blackbit-Geschäftsführer Stefano Viani.

Als pimcore Gold Partner hat Blackbit exklusiven Zugriff auf das flexible E-Commerce Framework von pimcore. Die Umsetzung des Relaunches in Zusammenarbeit mit der Brand-Agentur moodley erlaubt es nun, umfangreichen Produktinformationen komfortabel zu pflegen und redaktionelle Inhalte elegant mit E-Commerce zu kombinieren. Durch das integrierte Content- und Asset-Management wird die Trennung zwischen Produktinformationen, E-Commerce und Editorial aufgehoben. Produkte können beispielsweise direkt in einem redaktionellem Beitrag platziert werden und in Rezepten sind die benötigten Zutaten mit den jeweiligen Artikelseiten im Shop verlinkt. Eine besonders schnelle und leistungsfähige Suchfunktion, das neue Tag-Feature, umfangreiche Filteroptionen für die Produktübersicht, eine Händlersuche mit Standortabfrage sowie zahlreiche weitere Funktionen erhöhen die Usability und schaffen ein unvergessliches Einkaufserlebnis.