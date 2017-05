> Startseite > Immobilien

Videoaufzeichnung von Einbrechern bei der Tat - Der Nutzen für den Einbruchschutz ist fragwürdig Immer mehr Eigenheimbesitzer versuchen sich gegen Einbrecher selbst zu schützen. Dabei steigt die Nachfrage nach Videoüberwachungssystemen mit Rekorderfunktion.

Die Anzahl der Wohnungseinbrüche bewegt sich in Deutschland nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Gleichzeitig bleibt die Aufklärungsquote mit rund fünfzehn Prozent deutlich hinter dem Sicherheitsbedürfnis vieler Bürger zurück. Wohnungseigentürmer setzen zunehmend auf eigene Sicherungsmaßnahmen. Durch nochmals erleichterte Förderbedingungen werden Investitionen in den Einbruchschutz von der KfW-Bank verstärkt bezuschusst. Bei der Suche nach geeigneter

Claus Seidel ist Key-Account-Manager bei SECPLAN Technik GmbH in Reichelsheim und berät seit mehr als 20 Jahren Kunden im Bereich Einbruchschutz. Auch er sieht den Nutzen von Videoaufzeichnungen eher skeptisch: „ Selbst wenn die Videokameras optimal platziert wurden und die Aufnahmen erstklassig sind, verläuft die Suche nach den Tätern meistens im Sande. Denken Sie an die automatischen Aufzeichnungen um Bankautomaten zu überwachen. Dabei werden Täter gefilmt, die mit gestohlenen EC-Karten Geld abheben, oder sogar die Sprengung des Automaten vorbereiten. Obwohl die Gesichter dabei oft gut zu erkennen sind, bleibt die Fahndung häufig ergebnislos. Das ist leider bei Aufzeichnungen von Wohnungseinbrüchen nicht anders. Im Regelfall bleibt ein sehr unschönes Erinnerungsvideo an einen Einbruch. Oder anders ausgedrückt: wird der Einbrecher auf frischer Tat geschnappt, brauche ich das Beweisvideo eigentlich nicht. Kann er entkommen, hilft es mir meistens nicht. „

Trotz allem kann die Videoüberwachung einen enormen Nutzen für den Einbruchschutz bewirken, wenn das Videosystem die Einbrecher bereits im Vorfeld stoppt bevor überhaupt ein Schaden entsteht. Eine Kombination aus Alarmtechnik, Live-Videoübertragung und Sicherheitsleitstelle erkennt die Täter bereits bevor sie in ein Gebäude eindringen können. Das geschulte Personal der Sicherheitsleitstelle leitet sofort alle notwendigen Maßnahmen wie Alarmierung der Bewohner und der Polizei, sowie direkte Ansprache von Unbefugten Personen auf dem Grundstück ein. Dazu Claus Seidel: „Wir empfehlen diese Kombination von Sicherheitsmaßnahmen, weil wir von der Wirksamkeit absolut überzeugt sind. Mir ist in meiner Praxis kein Fall bekannt, wo Einbrecher durch ein solches Sicherheitssystem erfolgreich durchgedrungen wären. Die Kosten für einen Anschluss an eine Leitstelle liegen im niedrigen zweistelligen Bereich und lohnen sich garantiert durch das wirklich hohe Schutzniveau, das damit erreicht wird." Doch die aufgezeichneten Videobeweise eines Einbruchs helfen den polizeilichen Ermittlern nur sehr begrenzt bei der Tätersuche. Videosysteme, die einen Einbruch schon im Vorfeld verhindern, versprechen hier den ungleich höheren Nutzen.

Über SECPLAN

Seit 1997 ist die SECPLAN Technik GmbH Berater und Distributor für innovative Produkte im Bereich der elektronischen Sicherheitstechnik für den deutschsprachigen Raum. Die Arbeits-Schwerpunkte bilden hochwertige Komplettsystemlösungen und Ergänzungen zu bestehenden Einbruchmeldeanlagen und Einbruchmeldezentralen. Ergänzt wird das Portfolio durch ein breites Angebotsspektrum im Bereich der Freiland- und Außenüberwachung.

