Ein einziges Interessengebiet alleine, stellt Viel-Begabte nicht zufrieden. Sie interessieren sich für tausend Dinge.

Oder mehr. Eine Scanner Persönlichkeit kann sich, entgegen der Meinung unserer Gesellschaft, nicht für eine berufliche Ausrichtung entscheiden. Dafür sind Vielbegabte genetisch nicht bestimmt. Doch welche Berufung, soll so ein Mensch dann ausüben? In unserer Gesellschaft sind Erfolg und Leistung schließlich ein hohes Gut.

Die Erkenntnis, dass man vielbegabt ist, bringt einen in dieser Thematik nicht zwingend weiter. Denn häufig fehlt das notwendige Wissen und Selbstmanagement, um ein vielbegabtes Leben langfristig auf die Beine zu stellen. Frei und unabhängig, flexibel in den eigenen Interessen.

Da Scannertypen dazu neigen, sich kopfüber ins neue Themengebiet zu stürzen, das sie fasziniert, handelt es sich um begeisterungsfähige, motivierte und engagierte Menschen. Das Problem dabei? Sie können diesen Bereich genauso abrupt wieder verlassen, ohne hinter sich zu schauen.

Vielbegabung. So findest du als Scanner Persönlichkeit deine Begabungen und stemmst Projekte.

Das E-Book „Vielbegabung. So findest du als Scanner Persönlichkeit deine Begabungen und stemmst Projekte.“ hilft, ein stärkenzentrieretes, viel-begabtes Leben schnellstmöglich auf die Beine zu stellen.

Es handelt sich um ein Arbeitsbuch, mit vielen Übungen und Anleitungen, gratis Tipps und Tools, mit dem sich ein Vielbegabter seinen passenden LifeStyle erarbeiten kann.



Die Basics:

• Wie man die perfekte Grundlage für ein vielbegabtes Leben erschafft.

• Warum ein stärkenzentriertes Leben als Viel-Begabter rockt und wie man am Besten in dieses neue Leben startet.



Das Wichtigste:

• Der Selbst-Wert als Scanner-Typ.

• Lernen, Bedürfnisse zu erfüllen.

• Den persönlichen Erfolg definieren.

• Die eigenen Berufungen finden.

• Einen Plan entwickeln.

• Ziele, die man erreichen will, stecken.



LifeStyle-Design:

• Definition und Gestaltung des persönlichen LifeStyles.

• Für eine gute Work-Life-Balance sorgen.

• Fähigkeiten und Interessen, die täglich begeistern, ausüben.

Skills & Tools:• Selbstmanagement-Techniken, die helfen, eine Vielbegabung zu leben.• Einfache Tools, um sich selbst zu organisieren.• Wie man Projekte stemmt.Interessen im Fokus:• Wie man flexibel bleibst.• Wie man mehrere Projekte parallel organisierst und ans Laufen bringt.• Wie man sich Türen offen hält für neue Interessen und Ideen.Langfristig am Ball:• Motiviert bleiben.• Ein Interessen- & Stärken-zentriertes Leben führen.• Vielbegabt sein.

Das E-Book mit den besten Tipps, Tricks und Tools gibt es jetzt für gängige E-Book-Reader und als PDF auf www.vielbegabung.de