Vitalstoffanalyse "exklusiv" - Die Bausteine des Lebens im Blut bestimmen

Zu den Vitalstoffen gehören Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, vitaminähnliche Substanzen, Aminosäuren und Fettsäuren.

Eine gute Versorgung mit Vitalstoffen ist von grundlegender Bedeutung für die Gesundheit, da nahezu alle Stoffwechselvorgänge im Körper und viele physiologische Funktionen von der Verfügbarkeit an Vitalstoffen abhängig sind.

Bereits eine suboptimale Versorgung mit Vitalstoffen kann zu Stoffwechselstörungen führen, woraus sich dann im Laufe der Zeit Krankheiten entwickeln können. Die ersten Anzeichen eines Mikronährstoffmangels sind zunächst sehr unspezifisch und machen sich in Symptomen wie Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Infektanfälligkeit, psychische Befindlichkeitsstörungen, Hirnleistungsstörungen etc. bemerkbar. Auch viele so genannte Stoffwechselschwächen, die dem Alter zugesprochen werden, sind häufig durch Mikronährstoffmängel bedingt.

Mikronährstoffe spielen eine zentrale Rolle im Energiestoffwechsel. Bei Erschöpfung, Energiemangel oder Burn-out ist also zunächst die Frage zu stellen, ob der Organismus überhaupt ausreichend Energie bilden kann.

Eine gezielte Therapie mit Mikronährstoffen ist bei vielen Erkrankungen von Nutzen, z.B. bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo Mikronährstoffe z.B. der Entwicklung einer Arteriosklerose vorbeugen können.

Bei Erschöpfungszuständen geht es hauptsächlich darum, die Energiebereitstellung durch die Mitochondrien zu verbessern. Hierbei spielen Mikronährstoffe wie Eisen, Vitamin B2, Vitamin B3, Coenzym Q10 und viele andere eine wichtige Rolle.

Auch die psychische Befindlichkeit und Hirnleistungsfähigkeit kann durch eine gezielte Mikronährstofftherapie günstig beeinflusst werden. Am Auf- und Abbau der Nervenbotenstoffe sind Mikronährstoffe beteiligt.

Die Verfügbarkeit der Mikronährstoffe ist auch von zentraler Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Immunsystems. Das Immunsystem muss sich sehr schnell und hocheffektiv auf neue Herausforderungen und Bedrohungen einstellen. Dazu sind viele verschiedene Mikronährstoffe erforderlich, wie z.B. Zink, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Glutathion und viele mehr.

Ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden des Menschen ist auch das Erscheinungsbild von Haut und Haaren. Hautprobleme, aber auch Haarausfall, sind oftmals die ersten Anzeichen eines Nährstoffmangels.

Fazit:

Eine gute Versorgung mit Mikronährstoffen ist von größter Bedeutung für die körperliche und psychische Befindlichkeit und hat einen präventiven Effekt gegen zahlreiche Erkrankungen.

Um herauszufinden, welche Vitalstoffe dem Stoffwechsel fehlen, kommt man an einer Laboranalyse nicht vorbei. Die Vitalstoffanalyse "exklusiv" ist eine umfassende Mikronährstoffanalyse, die die Mikronährstoffmängel aufzeigt. Dadurch ist eine effektive und zielführende Therapie mit Mikronährstoffen möglich. Autor: Dr. Hans-Günter Kugler

