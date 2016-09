Vogelsang auf EuroTier & EnergyDecentral 2016: Technik für die optimale Substrat-Einbringung und -Aufbereitung

• Neuer Feinzerkleinerer DisRuptor: Gewinner des Innovation Award EnergyDecentral 2016

• Effiziente Fremdkörperabscheidung mit DebrisCatcher

• IQ-Drehkolbenpumpe für Biogasanlagen

Essen (Oldb.), 28. September 2016 – Unter dem Motto „BIOGASmax – Technik für die optimale Substrat-Einbringung und -Aufbereitung“ stellt die Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH auf der diesjährigen EuroTier & EnergyDecentral vom 15. bis 18. November 2016 in Hannover (Halle 25, Stand E18) neue Produkte für das Biogas-Segment vor. „Die störungsfreie Einbringung und Aufbereitung von Inputstoffen ist für Biogasanlagen entscheidend für ihre Wirtschaftlichkeit“, sagt Harald Vogelsang, Geschäftsführer von Vogelsang. „Vogelsang bietet Lösungen für verschiedenste Substrate. So können Anlagenbetreiber unterschiedlichste Stoffe schnell, kostengünstig und effizient zur Energiegewinnung nutzen.“

DisRuptor: Wirtschaftlicher Feinzerkleinerer für die mechanische Desintegration

Mit dem DisRuptor präsentiert Vogelsang ein neues System für die mechanische/physikalische Desintegration von Substraten. Für diese Innovation erhält Vogelsang am 14. November den Innovation Award EnergyDecentral 2016. Ein mit Flügeln besetzter Rotor dreht sich in der DisRuptor-Funktionseinheit mit hoher Drehzahl. In einem schmalen Spalt zwischen der Rotoreinheit und dem äußeren Ring zerkleinert und zerfasert der DisRuptor die Feststoffe. Anders als konventionelle Systeme lässt sich der DisRuptor mit Hilfe eines durchdachten Einstellmechanismus individuell an die jeweilige Applikation und das Substrat anpassen. Basierend auf diesem einzigartigen Feature erreicht die flexible Funktionseinheit bei reduzierter Leistungsaufnahme eine deutlich höhere Durchsatzleistung von bis zu 80 m3/h Biosuspension bei einer installierten Motorleistung von 15 kW und sorgt so für eine effizientere Substrataufbereitung.

Der DisRuptor vergrößert bei den eingesetzten Rohstoffen die Angriffsflächen für die Bakterien und verringert die Viskosität der Biosuspension. Durch die erweiterte Materialoberfläche gelingt die schnellere Umsetzung der Substrate in Biogas. Dies reduziert die Leistungsaufnahme sowie Laufzeiten von Rührwerken, vermeidet Schwimmschichten und steigert langfristig den spezifischen Gasertrag. „Dank der geringeren Betriebskosten pro m3 aufbereiteten Substrats amortisiert sich die Investition in eine Substrataufbereitung mittels DisRuptor in kurzer Zeit“, so Vogelsang-Vertriebsleiter Markus Liebich.

DebrisCatcher: Aktive Fremdkörperabscheidung und Grobzerkleinerung

Für den Schutz von Anlagenkomponenten vor Fremdkörpern und Störstoffen ergänzt Vogelsang mit dem DebrisCatcher sein Portfolio. Dieser sorgt in einem durch Strömungssimulationen optimierten Gehäuse für eine effiziente Abscheidung von Schwergut. Im Flüssigkeitsstrom enthaltene Störstoffe oder Verklumpungen werden am Sieb von dem sich langsam drehenden Freiräumer auf eine unproblematische Größe reduziert. So vermeidet der DebrisCatcher Schäden und Blockaden durch Fremdkörper an Pumpen und Armaturen. Eine Gegenlagerung stützt die Antriebswelle ab und sorgt für eine hohe Stabilität. Aufgrund der geringen Drehzahl der Freiräumer reicht bei Durchflussraten von bis zu 150 m3/h bei 13 Prozent TS-Gehalt eine geringe Antriebsleistung für den zuverlässigen Schutz aus.

Der DebrisCatcher eignet sich besonders für Biogasanlagen, die Dank bereits zerkleinertem Substrat wie fein gehäckselter Maissilage keine weitere Aufbereitung benötigen, ihre Anlage jedoch vor Fremdkörpern und groben Störstoffen schützen müssen. Diese kommen beispielsweise in Frischgülle häufig vor. Kombiniert mit dem Debris Removal System von Vogelsang kann der DebrisCatcher die abgeschiedenen Fremdkörper vollautomatisch ausschleusen, ohne dass eine Betriebsunterbrechung oder Öffnung der Maschine notwendig ist.

IQ-Drehkolbenpumpe jetzt auch für Biogasanlagen

Erstmals für den Biogas-Einsatz stellt Vogelsang eine neue Baureihe der Drehkolbenpumpe IQ-Serie vor. Die neu entwickelte IQ152-Pumpe erreicht Förderleistungen bis 154 m3/h bei Drücken bis 7 bar und zeichnet sich durch einen anwenderfreundlichen Aufbau aus. Die Pumpkammer besteht aus einem zentralen Bauteil und lässt sich mit wenigen Handgriffen demontieren. Danach ist der Zugriff auf die Förderelemente für Service- und Wartungsarbeiten frei, während die Pumpe selbst fest verschraubt in der Rohrleitung verbleibt. Die Anzahl der wesentlichen Ersatzteile wurde auf die Hälfte reduziert, so dass sich sowohl die Kosten als auch der Zeitaufwand für den Austausch von Verschleißteilen deutlich verringert. Die serienmäßig integrierte Flüssigkeitsvorlage und das InjectionSystem vermeiden Fremdkörperschäden sowie den Trockenlauf der Pumpe und erhöhen gleichzeitig ihr Ansaugvermögen. Variable Anschlüsse erleichtern die Montage und werden allen gängigen Einbausituationen gerecht.

Optimale Feststoffdosierung, auch für kleine Biogasanlagen

Neu im Produktportfolio sind angepasste Baugrößen der Feststoffdosierer CC-Mix und PreMix, die speziell für die Anforderungen kleiner Biogasanlagen konzipiert wurden. Basierend auf den bewährten PreMix- und CC-Mix-Geräten bieten sie insbesondere für kleine Anlagen bis 150 kW eine wirtschaftliche Lösung für die Feststoffdosierung.

Vogelsang auf der EuroTier, 15.-18. November 2016, Messegelände Hannover:

Produkte für den Biogasbereich: Halle 25, Stand E18

Produkte für den Agrarbereich: Halle 27, Stand A37