Vogelsang erstmals auf der Agraria Messe in Wels/Österreich

Mit Technik für optimales Güllemanagement Essen (Oldb.), 20. Oktober 2016 – Die Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH ist in diesem Jahr erstmals auf der Agraria Messe (30. November – 3. Dezember 2016) in Wels/Österreich vertreten.

Der Spezialanbieter für Pump-, Zerkleinerungs-, Verteil- und Ausbringtechnik zeigt in Leichtbauhalle 2, Stand 310 Neuheiten für die Agrarbranche. Im Mittelpunkt stehen die Vogelsang-Produkte für ein optimales Güllemanagement. Auf der Agraria informiert Vogelsang über den PowerFill, die Befüllhilfe für Vakuumfässer. „Die Agraria ist die Leitmesse für Landtechnik und Tierzucht in Österreich. Wir freuen uns, Vogelsang mit den Mitarbeitern aus unserer österreichischen Niederlassung als kundennahen Partner zum ersten Mal auf der Agraria zu präsentieren“, sagt Harald Vogelsang, Geschäftsführer von Vogelsang.

Servicenähe und Ersatzteillieferung in Österreich

Vogelsang ist in Österreich seit drei Jahren mit einer eigenen Niederlassung in Böheimkirchen vertreten und damit kompetenter Technikpartner für österreichische Landwirte. Kunden profitieren vom persönlichen Service durch ausgebildete Fachkräfte. Das neu errichtete Ersatzteillager sorgt außerdem für die schnelle Lieferung von Ersatzteilen für Anwender in ganz Österreich. „Unsere österreichische Niederlassung bietet leistungsstarke und zuverlässige Technik von Vogelsang für das Güllemanagement, kurze Wege und eine lösungsorientierte Beratung“, so Josef Gasthuber, Geschäftsführer von Vogelsang Österreich.

PowerFill: Fasswagen effizient befüllen

Auf der Messe stellt Vogelsang den PowerFill für die effiziente Unterstützung für die Befüllung von Vakuumfässern vor. Der PowerFill arbeitet nach einem Zentrifugalprinzip, das eine hohe Strömungsgeschwindigkeit des zu pumpenden Mediums erzeugt. Das großzügig dimensionierte Gehäuse erlaubt eine geringere Drehzahl, was zu einer Entlastung des Kompressors führt. Auch bei maximaler Förderleistung führt das zu nur geringer Schaumbildung. So befüllen Anwender mit dem PowerFill Vakuumfässer um bis zu 30 Prozent schneller und vollständig.

Den PowerFill bietet Vogelsang nicht nur mobil, sondern auch stationär als Befüllhilfe auf beispielsweise Biogasanlagen an.

Der PowerFill ist für jedes Güllefass geeignet und lässt sich an Vakuumfässern einfach und schnell nachrüsten. Als Antriebsoptionen stehen der hydraulische Antrieb, der mechanische Antrieb über die Gelenkwelle oder ein Antrieb mittels Elektromotor zur Auswahl.

Vogelsang auf der Agraria, 30.11. – 3.12.2016, Messe Wels/Österreich:

Leichtbauhalle 2, Stand 310