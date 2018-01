Vogelsang mit Zerkleinerungs- und Pumptechnik auf Anuga FoodTec 2018

• Industrieller Feststoffzerkleinerer RedUnit für Nahrungsmittelabfälle • Drehkolbenpumpe für schonende Verarbeitung in der Weinindustrie

Essen/Oldb., 26. Januar 2018 – Die Vogelsang GmbH & Co. KG präsentiert mit ihrer RedUnit auf der Anuga FoodTec in Köln (20.-23. März, Halle 04.2, Stand D020) eine kompakte Kombination aus Zerkleinerern und Pumpen für die Nahrungsmittelentsorgung. Die RedUnit kombiniert die Vorteile des erprobten Zweiwellen-Zerkleinerers XRipper, des Nasszerkleinerers RotaCut und der Exzenterschneckenpumpe CC-Serie von Vogelsang. Sie ermöglicht die Zerkleinerung großer Mengen von groben bis feinen Feststoffen zu Medien, die sich einfach weiterverarbeiten lassen. Dabei lässt sie sich exakt an unterschiedliche Kundenbedürfnisse anpassen. „Mit der RedUnit präsentieren wir eine am Markt einzigartige Zerkleinerungslösung, die sich schon in vielen Unternehmen der Food-Branche bewährt hat“, erklärt Harald Vogelsang, Geschäftsführer der Vogelsang GmbH & Co. KG. „Diese haben wir nun um ein intelligentes Steuerungssystem ergänzt, sodass der Anwender die RedUnit direkt in seine Anlage einbinden und über einen intuitiven Touchscreen alle technischen Eigenschaften der einzelnen Maschinen einstellen kann.“



RedUnit in der Industrie vielfältig einsetzbar

Die RedUnit bietet mit den Modulen XRipper XRL zur groben Zerkleinerung, dem RotaCut RCX für eine definierte Zerkleinerung der Feststoffe und einer Exzenterschneckenpumpe zur Weiterleitung des nunmehr homogenen Mediums eine flexible Komplettlösung für die Nahrungsmittelentsorgung. Fleischabfälle werden mit der Maschine problemlos zerkleinert, Fischköpfe, Felle und Knochen geschliffen und verwertet und Produktionsabfälle für die Weiterverarbeitung oder Entsorgung verarbeitet. Dank des modularen Aufbaus können Kunden, je nach individuellen Anforderungen, aus einer Vielzahl an Pump- und Zerkleinerungsstufen wählen. Die einfache Bedienung des Systems komplettiert die Anwenderfreundlichkeit des Industrie-Zerkleinerers.



Module für verschiedene Pump- und Zerkleinerungsstufen

Der XRipper XRL ist eine Zerkleinerungslösung für Einsatzgebiete, in denen ein hoher Anteil an Feststoffen verarbeitet werden muss. Er zerkleinert beispielsweise Schlachtabfälle, Kunststoffabfälle oder organische Abfälle von Supermärkten und kann das Medium problemlos weiterbefördern.

Der RotaCut RCX eignet sich für definiertes, zuverlässiges Zerschneiden von Faser- und Fremdstoffen und Umwandlung in flüssige Medien. Er schützt nachgeschaltete Anlagenkomponenten vor Fremdkörperschäden und verhindert Blockaden und Verstopfungen von Pumpen, Armaturen und Rohrleitungen.

Die Exzenterschneckenpumpe der CC-Serie ist ein weiteres optionales Modul der RedUnit und transportiert das Ausgangsmedium weiter – alle enthaltenen Fremdkörper bis zu einem Durchmesser von 88 mm können problemlos befördert werden.



Pumptechnologie für die Weinindustrie

Neben der RedUnit präsentiert Vogelsang auch Drehkolbenpumpen für die Weinindustrie. Die Pumpen befördern Trauben und Wein behutsam und vermeiden dabei Schaumbildung. Sie sind vom Abpumpen über den Klarablauf bis hin zum Auskühlen, Verschnitt und Abfüllen von Wein und Schaumwein vielfältig einsetzbar. Zudem können sie an Anlagen jeder Größe individuell angepasst werden: Für kleine Weingüter stehen mobile Lösungen zur Verfügung, die sich mit Hilfe von Spezialschläuchen universell einsetzen lassen. Für große Anlagen gibt es Pumpen zur stationären Installation.



Vogelsang auf der Anuga FoodTec, 20.-23. März 2018, Messe Köln:

Halle 04.2, Stand D020

Mehr unter: vogelsang.info