Vogelsang vergrößert Standort in Österreich

Moderne Werkstatt und Ersatzteillieferung für Anwender Essen (Oldb. / D.) / Pyhra (Österreich), 16. Mai 2017 – Die Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH hat ihren österreichischen Standort von Böheimkirchen nach Pyhra verlegt.

Mit dem Ortswechsel vergrößert der Anbieter von Pump-, Zerkleinerungs-, Verteil- und Ausbringtechnik seine Niederlassung durch eine eigene Werkstätte deutlich. Das neu erworbene Gebäude liegt in unmittelbarer Nähe der landwirtschaftlichen Fachschule in Pyhra, mit der Vogelsang bei Veranstaltungen zusammenarbeitet.

Der Jahresumsatz der Vogelsang Austria GmbH lag 2016 im siebenstelligen Bereich. „Wir spüren eine starke Nachfrage nach bedarfsgerechter Beratung und qualifiziertem technischem Service. Am neuen Niederlassungsstandort bieten wir unseren Kunden hierfür eine moderne Werkstatt und regelmäßige Schulungen“, sagt Harald Vogelsang, Geschäftsführer der Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH.

Service und Beratung am neuen Standort

Als Technikpartner für servicefreundliche Maschinen ist Vogelsang seit drei Jahren in Österreich mit einer eigenen Niederlassung vertreten. Vom neuen Standort in Pyhra aus liefert der Maschinenbauer Ersatzteile an Anwender in ganz Österreich. Die Niederlassung bietet Kunden persönlichen Service und die Wartung aller Vogelsang-Maschinen. Schulungen führt Vogelsang vor Ort durch. „Die neuen Räumlichkeiten ermöglichen es uns, Wartungen an Geräten schnell durchzuführen und Kunden je nach Bedarf lösungsorientiert zu beraten“, so Josef Gasthuber, Vogelsang Austria-Geschäftsführer.

Als Spezialist für individuell konfigurierbare Maschinen bietet Vogelsang Austria leistungsstarke und zuverlässige Technik von Vogelsang für die Segmente Abwasser, Agrar, Biogas, Industrie und Verkehr an. Vogelsang stellt seinen Kunden individuelle und technisch hochwertige Lösungen zur Verfügung.