Voith Industrial Services erhält Auftrag der EBZ Gruppe

Das Karosseriebau-Unternehmen EBZ Gruppe beauftragte Voith Industrial Services mit der Automatisierungstechnik von neuen Fahrzeuglinien in Alabama.

Dort soll EBZ einen großen Automobilhersteller mit neuen Produktionsanlagen im Karosseriebau ausrüsten.

Als einer der Partner der EBZ Gruppe übernimmt das Automationsteam von Voith Industrial Services die Betreuung der Seitenwandanlagen. Die Voith-Experten sind in den Rohbauanlagen für die elektrische Hardware- und Softwarekonstruktion, die Materialbeschaffung, Installation und die Inbetriebnahme der Steuerungen sowie Roboter und Subsystemen zuständig.

Nach Auftragsvergabe begann im Spätsommer 2016 die Projektplanung. Gleich im Anschluss folgte die Konstruktionsphase, welche in Deutschland mit der virtuellen Inbetriebnahme abgeschlossen wird.

Der Transport der Materialien geschieht gemeinsam mit dem Auftraggeber, so dass die Installation im Frühjahr 2017 in den USA starten soll. Dann kann in den USA die elektrische Installation beim Automobilhersteller vorgenommen werden, um anschließend die Anlage in Betrieb zu nehmen. Hierbei ist das Team von Voith Industrial Services unter anderem für die Inbetriebnahme der Schweißtechnologien und Klebetechniken bis zur serienreifen Qualität zuständig.

Darüber hinaus sorgt der Industriedienstleister dafür, dass dabei alle sicherheitsrelevanten Aspekte nach dem Standard des Kunden in Deutschland und USA fachgerecht umgesetzt werden. Das Kernprojekt in den USA startet im Frühjahr 2017 und hat eine Laufzeit bis 2020.

Voith Industrial Services arbeitet häufig länderübergreifend in internationalen Teams zusammen.

Das Automationsteam freut sich über den gewonnenen Auftrag und die Chance, die Fachkompetenz in diesem Bereich erneut unter Beweis zu stellen.