Voith Industrial Services in Brasilien erhält Service Excellence Award

Voith* Industrial Services in Brasilien wurde von Mercedes-Benz mit dem Service Excellence Award für im Jahr 2015 erbrachte Dienstleistungen ausgezeichnet.

Die Preisverleihung, auf der 13 Lieferanten in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet wurden, fand während der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des Kunden im Mai 2016 am Standort in São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasilien statt. Voith Industrial Services war der einzige technische Dienstleister, der eine Auszeichnung in der oben genannten Kategorie erhielt.

„Es ist gut zu wissen, dass unser Kunde unseren Dienstleistungen vertraut und die Zusammenarbeit schätzt. Wir sind sehr stolz, dass wir diese Auszeichnung erhalten haben“, so Roberto Leme, Geschäftsführer von Voith Industrial Services in Brasilien.

Das Team von Voith Industrial Services in Brasilien erbringt folgende vier Dienstleistungen an verschiedenen Standorten des Kunden: Anlageninstandhaltung, Instandhaltung von Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Unterhaltsreinigung und Abfallmanagement.

Außerdem erbringt es am Standort São Bernardo do Campo seit 2004 die Instandhaltung von Schweißvorrichtungen, Teilereparaturen sowie die Technische Reinigung. Am Kundenstandort in Juiz de Fora ist das Team seit 1998 für die vier oben genannten Dienstleistungen sowie für die Grünanlagenpflege und die Technische Reinigung verantwortlich. Seit 2007 sind die Mitarbeiter von Voith Industrial Services in Campinas mit den in Juiz de Fora erbrachten Dienstleistungen vertreten und erbringen darüber hinaus noch Lagerdienstleistungen. Voith Industrial Services verbessert seine Leistungen ständig, um dem Kunden einen größtmöglichen Nutzen zu bieten.