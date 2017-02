„Volle Pulle Konzentration“ für Thüringer Schüler geht in die 2. Runde

Im Rahmen der Aktion „Volle Pulle Konzentration!“ von Thüringer Waldquell lernen Schüler in Theorie und einem vierwöchigen Praxistest, warum sie regelmäßig, ausreichend und gesund trinken sollten.

Für das kostenfreie Angebot können sich alle Thüringer Schulen bis zum 17. März online bewerben.

Schmalkalden, 21. Februar 2017. Experten empfehlen Schülern, in der Schule täglich einen Liter gesunde Getränke, wie Mineralwasser zu sich zu nehmen, gut über den Tag verteilt, auch im Unterricht. Nur so beugt man einem Flüssigkeitsmangel vor. Doch viele Kinder trinken stetig zu wenig. Dadurch lässt ihre Konzentrationsfähigkeit nach, das Lernen fällt schwerer.

Darum bietet Thüringer Waldquell den Thüringer Schulen auch in diesem Schuljahr die Chance zur Teilnahme an der Aktion „Volle Pulle Konzentration!“.

Dieses kostenfreie Angebot beginnt mit einem Aktionstag, an dem eine unabhängige Ernährungswissenschaftlerin mit den Schülern spielerisch erkundet, welche Funktionen Wasser im Körper hat und warum es so wichtig für die Gesundheit ist. Zudem können die Schüler dabei ein Preisgeld von bis zu 2.000 Euro für neue Schulsportgeräte gewinnen. Parallel starten die vier Thüringer Waldquell Mineralwasser-Wochen. Innerhalb dieses Zeitraumes liefert Thüringer Waldquell für jeden Schüler der Schule einen Liter Mineralwasser pro Tag. Die Teilnehmer notieren in dieser Zeit, ob und wie sich ihre Konzentration verändert, wenn sie stets ausreichend trinken.

Die Aktion wurde im vergangenen Schuljahr bereits erfolgreich an der Bürgerschule in Sonneberg durchgeführt. Danach bestätigte ein Großteil der Schüler: „Ja, wir sind weniger müde und somit konzentrierter.“

Alle Thüringer Schulen können sich für „Volle Pulle Konzentration!“ bis zum 17. März 2017 unter http://www.twq.de/volle-pulle bewerben. Hier finden sich auch alle weiteren Informationen zu der Aktion.

Die während der Aktion vermittelten Inhalte sind werbefrei und stehen im Einklang mit den Lehrplänen für Grundschulen und weiterführenden Schulen. Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport befürwortet das Projekt.

Die Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH mit Sitz in Schmalkalden ist ein Tochterunternehmen der HassiaGruppe. Der leistungsstärkste Brunnen Thüringens beschäftigt 144 Mitarbeiter inklusive 11 Azubis.