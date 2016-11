Vom Blitz getroffen - „Der Inselblitz" von Ilka Schales

In „Der Inselblitz“ erzählt Ilka Schales von einer Verwandlung und Befreiung Wer die Insel Rügen mag, wird einige bekannte Orte wiederfinden.

Ilka Schales verortet dort die Geschichte einer zauberhaften Verwandlung in ihrem Erstlingswerk „Der Inselblitz“, das jetzt im Verlag Kern erschienen ist.Es sollte ein ganz normaler, schöner Inselurlaub werden, bis Susi plötzlich die Träume ihrer Kindheit einholen. Die Sache beginnt mit einem Gewitter auf der Insel Rügen. Danach scheint Susi, die durchschnittliche Familienfrau, plötzlich den Übergang in eine andere Welt gefunden zu haben.Munter und humorvoll malt Ilka Schales aus, was passiert, wenn Susi plötzlich „anders“ als ihre Mitmenschen wird. Wenn Magie mit dem ganz normalen Alltag der Familie und Nachbarn zusam-menprallt, bleiben urkomische und aufregende Situationen, aber auch gefährliche Szenen nicht aus. Besondere Spannung erzeugen jedoch Rückblenden: In den Kindheitserinnerungen mag sich so mancher Mensch wiederfinden, der elterliche Zuwendung vermisst hat und sich in Träume flüchten musste – oder durfte - um mit dem familiären Druck zurecht zu kommen.Besonders Frauen, in deren Jugend das Lesen eine große Rolle spielte, könnten sich in dem Buch wiederfinden. Die Pro-tagonistin des Romans hat erlebt, dass es ihr der Zauber der Bücher ermöglichte, aus der grauen Alltagswirklichkeit zu fliehen und die ersehnte Freiheit zu erlangen. Aber Vorsicht: wenn Träume wirklich wahr werden, kann es zu ganz unvorhersehbaren und sogar gefährlichen Verwicklungen kommen. Mit der Zeit merkt Susi, dass es ganz schön kompliziert werden kann, wenn Träume wahr werden.



Ilka Schales

Der Inselblitz

Erzählung

1. Auflage, November 2016

