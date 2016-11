Vom Fernweh zum Auslandsaufenthalt - JugendBildungsmesse Bonn hilft bei der Umsetzung von Auslandsträumen

Fremde, die zu Freunden werden, neue Kulturen und Sprachen und unvergessliche Momente – all das und vieles mehr kann ein Auslandsaufenthalt bieten.

Am 26. November 2016 von 10 bis 16 Uhr ist die JugendBildungsmesse im Bonner Schulzentrum Hardtberg zu Gast und wird dort zu möglichen Wegen ins Ausland informieren. Die Programme umfassen unter anderem Sprachreisen, High-School-Jahr, Au-Pair, Auslandspraktika, Freiwilligendienste, Studium im Ausland und Work & Travel. Der Eintritt ist frei.

Schirmherr der Veranstaltung ist Oberbürgermeister Ashok Sridharan. In seinem Grußwort zur JuBi Bonn beschreibt er Auslandsaufenthalte als “eine hervorragende Möglichkeit für Jugendliche und junge Erwachsene, ihren Horizont zu erweitern. Dazu gehört naturgemäß die Festigung von Fremdsprachenkenntnissen, aber auch das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen.“ So kann ein Auslandsaufenthalt eine Bereicherung sein und kann, neben anderen positiven Nebeneffekten, ob sprachlicher oder sozialer Natur, zur persönlichen Entwicklung beitragen.

Junge Weltentdecker auf der JugendBildungsmesse

Besucher der JuBi profitieren von dem Erfahrungsschatz ehemaliger Programmteilnehmer und Experten der deutschen Austauschbranche. Rund 40 Organisationen werden vor Ort sein, um Fragen zu Teilnahmevoraussetzungen, Dauer, Kosten und vielem mehr zu beantworten. Die Messe richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende und andere Reisebegeisterte, aber auch an Eltern und Lehrpersonal.

Veranstalter ist der unabhängige Bildungsberatungsdienst weltweiser, der an seinem Infostand sachkundige Beratung rund um das Thema Auslandsaufenthalte bietet. Hier gibt es zudem erste Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten und Stipendien, darunter auch zu den WELTBÜRGER-Stipendien, die im Rahmen der JugendBildungsmessen für verschiedene Auslandsprogramme ausgeschrieben werden.

Mittlerweile besucht die JugendBildungsmesse bundesweit 46 Standorte jährlich und ist somit eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“.

Sie bietet Orientierung und erste Informationen für alle diejenigen, die mit dem Gedanken spielen ins Ausland zu gehen. Aber auch die Option mit einzelnen Organisationen ins Gespräch zu kommen und den persönlichen Kontakt zu suchen für alle diejenigen, die in Ihrer Planung schon weiter sind und noch den passenden Anbieter suchen. Alle Messe-Infos, die Ausstellerliste und Stipendieninformationen gibt es unter www.weltweiser.de