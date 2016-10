Vom Gipfel des Kilimanjaro durch die Serengeti zu den Traumstränden Sansibars

Abenteuer Tansania – eine Reisereportage von und mit Matthias Hanke Erleben Sie zusammen mit dem bekannten Reisefotografen und Buchautor Matthias Hanke den Kilimanjaro und die Schönheit Afrikas in einer beeindruckenden Multivisionsshow.

Auf den Gipfel des Kilimanjaro und durch mehrere Nationalparks bis hin zu den Traumstränden Sansibars führt uns der Reisejournalist Matthias Hanke in seinem spannenden Film – und Fotoreportage. Das Dach Afrikas – seit Jahrhunderten fasziniert der Kilimanjaro die Menschen in der ganzen Welt. An der nördlichen Grenze Tansanias thront der höchste Berg Afrikas mit fast 6000 Metern majestätisch über der endlosen Savanne.

Die Besteigung des Kilimanjaro über die Machame Route ist ein besonderes Erlebnis, da sie landschaftlich besonders abwechslungsreich ist und Ausblicke auf die Nachbarberge bietet. Gipfelstürmer durchwandern alle Vegetationsstufen – vom Regenwald durch Heidelandschaft und Alpinwüste bis zur Gletscherzone. Nach zunehmender Kargheit der Vegetation fallen auch die Temperaturen und die Luft wird immer dünner, das Gehen anstrengender, man bewegt sich am Rande der Leistungsgrenze. Um das Ziel des Massivs zu erreichen, den Uhuru Peak, braucht man vor allem Ausdauer und Willenskraft. Doch zuletzt belohnt der Blick vom Gipfel alle Anstrengungen – ein unvergessliches Erlebnis.

Auf einer Safari durch den Serengeti-Nationalpark und den durch das Weltkulturerbe geschützten Ngorongoro Krater kann man die Tierwelt Ostafrikas hautnah beobachten. Mit etwas Glück sieht man die berühmten Big Five: Löwen, Nashörner, Elefanten, Büffel und Leoparden.

Der Besuch der Insel Sansibar lohnt nicht nur wegen seiner langen, weißen Palmenstrände mit seinem türkisblauen Meer. Die engen Gassen der Altstadt, arabische Häuser, märchenhafte Paläste und bunte Märkte bergen die Zeugnisse der wechselhaften Geschichte. Fischer segeln in ihren traditionellen Booten, den Dhows, über das Meer.

Zum Abschluss geht es in die Nachbarländer Burundi und Ruanda. In Kigali, der quirligen Hauptstadt von Ruanda, treffen wir auf freundliche und hilfsbereite Menschen. In den Bergen begegnen wir auf einem mehrstündigen Gorilla-Tracking dem beeindruckenden Silberrücken und seiner Großfamilie in ihrem natürlichen Lebensraum. Eine Begegnung, die sich für immer ins Gedächtnis einprägt.

Kommen Sie mit auf eine packend erzählte Reise durch Afrika, mit persönlichen Erlebnissen und Tipps zur Planung für die eigene Reise. http://www.MatthiasHanke.de

Termine:

28.10.16 18 Uhr Stadthalle Detmold

13.11.16 19 Uhr Stadthalle Gütersloh

28.12.16 20 Uhr ComCenter in Halle/Saale

30.12.16 20 Uhr Bürgerhaus Northeim

Hinweis:

Realisiert wurde meine Reise mit Afromaxx. Einem kleinen Veranstalter in Tansania / Uganda, welcher sich durch seine außerordentlich gute Betreuung und Ausrüstung auszeichnet. Herzlichen Dank!