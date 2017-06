Vom Klavierspieler zum Unternehmer

Alles begann mit Thomas Hobby, dem Klavier spielen, welches er sich zu nutze machte um sich neben seinem Studium ein wenig Geld dazu zu verdienen.

Thomas bei einem seiner Auftritte, einige Jahre zuvor.

Nach einer Weile schienen seine Auftritte immer gefragter und er alleine kam den Aufträgen nicht mehr hinterher. Da er einen großen Bekanntenkreis mit vielen musikalischen Freunden pflegt, viel es ihm nicht schwer, für seine Stammkunden anderweitige Künstler aufzutreiben, wenn diese mal wieder eine Party schmissen. So nahm der Kreis seinen Lauf und dank der Mund-zu-Mund Propaganda kamen immer mehr Anfragen für Künstler und kleinere Akts. Der heutige Geschäftsführer von Evenses machte seine Sache also so gut, dass er sich letztendlich mit einem Freund dazu entschied, eine Webseite zu erstellen- damals noch unter anderem Namen- um so seinen immer größer werdenden Künstlerstamm zu vermitteln.Evenses arbeitet nun seit über sieben Jahren sehr erfolgreich in der Unterhaltungsbranche. Mit einem großen Portfolio an Künstlern, Musikern, DJS sowie verschiedenem technischen Equipment, wie zum Beispiel dem Bestseller, der beleuchteten Tanzflächen, zählt Evenses mittlerweile zu einer der führenden Booking Agenturen in Deutschland, Belgien und den Niederlanden.

So wurden die Aufträge immer größer und eine besser Webseite, Buchungssystem und Servicepersonal musste her. So wurde irgendwann die Seite Evenes ins Leben gerufen. Und aus vorher einer Assistentin sind mittlerweile 8 Festangestellte geworden. Der einst schon große musikalische Bekanntenkreis hat sich zu einer Auswahl von über 400 Unterhaltungsprogrammpunkten entwickelt. Darunter beispielsweise auch Highlights wie eine Cocktailbar, die Fotokabine die für zusätzlichen Erinnerungswert sorgt oder die Beleuchtungstechnik, die Festen den besonderen Touch verleiht. Vom Solo-Klavierspieler für einen klassischen, stilvollen Sektempfang bis hin zur Rockband, die die Nacht zum Tag macht, einem persönlichen Casino, Zauberern und jeglich anderes Programm was das Entertainment Herz höher schlagen lässt.

Schaut man sich Thomas Werdegang an, wird deutlich, dass es wirklich möglich ist, eine Karriere hinzulegen, die auf ein Hobby aufbaut.

Klar ist, dass das Talent da sein muss und in der einen oder anderen Hinsicht ist man auf Mund-zu-Mund Propaganda und gute Kontakte angewiesen. Glaubt man aber an das was man macht und verfolgt seine Ziele, kann einem eine tolle und erfolgreiche Karriere bevorstehen.