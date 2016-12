Vom Scheitern, Aufraffen, Scheitern und Liegenbleiben …

Neuerscheinung im Periplaneta Verlag Berlin. Im November erscheint das neue Buch von Hank Zerbolesch in der Edition Periplaneta des Berliner Verlags Periplaneta. "Verhaltet euch unauffällig" ist das zweite Werk und zugleich der erste Roman des Wuppertaler Autors.

Hank, der Protagonist, lebt ein exzessives Party-Leben. Doch das endet jäh, als er alles verliert und nur ein Haufen Schulden vor ihm liegt. Unfreiwillig, aber mit den besten Absichten beschließt er, sich in ein normales Leben zu zwängen. Er nimmt eine Teilzeitstelle in einem Logistikzentrum an, erobert seine Frau zurück, zieht in eine Wohnung und entwirft einen Tilgungsplan für die Schulden. Doch schon bald zehren die Alltagsmonotonie, Konventionen der Chefetagen und das Gefangensein im gesellschaftlichen Hamsterrad an seinen Nerven.

Das Werk erscheint als Softcover und ist zudem als E-Book Download für Kindle, iPad & Co. erhältlich.

Der Klappentext

Nach zwei Jahren spuckt die Afterhour Hank aus. Mit nichts. Keine Frau. Kein Geld. Keine Wohnung. Nur ein Berg Schulden und ein Dutzend Gläubiger im Nacken.

Um der Beugehaft zu entgehen, zwängt er sich in den Nadelstreifenanzug einer kapitalistischen Gesellschaft. Er sucht sich einen Job, holt sich seine Frau zurück und entwirft einen Tilgungsplan für seine Schulden. Schlafen. Arbeiten. Essen. Schlafen. Arbeiten. Essen. Gefangen in der Monotonie merkt er nicht, wie der Knoten der Krawatte enger wird.

Eine Geschichte über das Scheitern. Das Aufstehen. Das Hinfallen. Das Aufstehen. Das Hinfallen. Und vom Liegenbleiben.

Der Autor

Hank Zerbolesch (*1981 in Düsseldorf) lebt und arbeitet in Wuppertal. Seit 2011 ist er bundesweit auf Poetry Slam Bühnen unterwegs. 2014 erschien sein erster Kurzgeschichtenband „Rausch-Hour“. Mit dem darauf aufbauenden Programm „Vom Scheitern“ bespielte er zusammen mit dem Gitarristen PolyDil bundesweit Kleinkunstbühnen.

Seit Ende 2014 schreibt Hank Zerbolesch Live-Hörspiele und führt diese auf. Der Wuppertaler Künstler veranstaltet die Lesereihe HELDENREISE IN UTOPIASTADT, arbeitet an der zweiten Hörspielproduktion, seinem dritten Buch und einer musikalischen Spoken-Word-EP.

http://zerbolesch.de/

Das Werk

HANK ZERBOLESCH: „Verhaltet euch unauffällig“

1. Auflage, Oktober 2016, Periplaneta Berlin, Edition Periplaneta

Softcover 242 S., 19 x 13,5 cm, GLP: 13 € (D)

Genre: Roman

print ISBN: 978-3-95996-020-5

epub ISBN: 978-3-95996-021-2