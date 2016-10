Von Bayern in die weite Welt - JugendBildungsmesse zu Auslandsaufenthalten in Erlangen

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“, wusste Franz Kafka. Viele junge Menschen möchten ihren ganz eigenen Weg gehen und träumen dabei vom Ausland: Von einem Schüleraustausch nach Australien, Work & Travel in Kanada, Au-Pair in China oder einem Freiwilligendienst in Peru – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Diese zahlreichen Programmoptionen werden am Samstag, den 15. Oktober 2016, auf der JugendBildungsmesse im Ohm-Gymnasium in Erlangen vorgestellt. Zwischen 10 und 16 Uhr präsentieren Organisa-tionen aus dem gesamten Bundesgebiet ihre Programme wie High School, Sprachreisen, Work & Travel, Au-Pair, Praktika, internationale Freiwilligendienste und Studieren im Aus-land. So können aus Träumen konkrete Pläne werden. „Viele Schülerinnen und Schüler aus Erlangen und der Region gehen Jahr für Jahr unter-schiedliche Wege ins Ausland und hinterlassen dabei ihre ganz persönlichen Spuren. Ob innerhalb von Europa, nach Nord- oder Südamerika, Australien, Asien oder Afrika – ein solcher Aufenthalt ist eine einzigartige Erfahrung und eine Investition für die Zukunft.“, so Dr. Dieter Rossmeissl, Referent für Bildung, Kultur und Jugend im Erlangener Stadtrat und Schirmherr der Messe. Persönliche Beratungsgespräche auf der JugendBildungsmesse

[Großes Bild anzeigen] Auf der JuBi können die Besucher persönlich mit den Ausstellern und ehemaligen Pro-grammteilnehmern ins Gespräch kommen. Veranstaltet wird die Messe von weltweiser, dem unabhängige Bildungsberatungsdienst und Verlag, der an seinem Infostand individuelle Beratung zu Auslandsaufenthalten und alternativen Finanzierungsmöglichkeiten wie Auslands-BAföG oder Stipendien bietet. Im Rahmen der JuBi werden zudem zahlreiche WELTBÜRGER-Stipendien ausgeschrieben. Die JugendBildungsmesse ist eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“ und seit sechs Jahren regelmäßig zu Gast in Erlangen. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 13, ihre Eltern und Lehrer. Infos, Ausstellerliste und Stipendieninformationen unter http://www.weltweiser.de Kurz und bündig

6. JuBi – Die JugendBildungsmesse in Erlangen am 15. Oktober 2016

Ohm-Gymnasium

Am Rötelheim 6

91052 Erlangen

ÖPNV: Stadtbus 288, 289, 295, 30 bis Haltestelle Ohmplatz

http://www.weltbuerger-stipendien.de – http://www.handbuchweltentdecker.de – http://www.handbuchfernweh.de

http://www.privatschulen-weltweit.de – http://www.stubenhocker-zeitung.de

