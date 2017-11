Von Bonn in die Welt - JugendBildungsmesse Bonn hilft bei der Auslandsplanung

Viele Jugendliche träumen davon ins Ausland zu gehen und die Welt auf eigene Faust zu erkunden.

Auf der JugendBildungsmesse können diese Träume zu konkreten Plänen werden. Am 25. November 2017 von 10 bis 16 Uhr ist die JugendBildungsmesse wieder im Bonner Schulzentrum Hardtberg zu Gast und präsentiert dort eine Bandbreite möglicher Auslandsprogramme. Darunter finden sich unter anderem Schüleraustausch, Sprachreisen, Au-Pair, Auslandspraktika, Freiwilligenarbeit, Workcamps, Studium im Ausland und Work & Travel. Der Eintritt ist frei.

Thomas Terbeck, Geschäftsführer des unabhängigen Bildungsberatungsdienstes weltweiser, beschreibt die Vorteile eines Bildungsaufenthaltes im Ausland wie folgt: „Langfristige Auslandsaufenthalte sind nicht nur akademisch von großem Nutzen, sondern können auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen!“

JugendBildungsmesse Bonn informiert zu Auslandsaufenthalten

Auf der JugendBildungsmesse JuBi profitieren die Besucher von dem Erfahrungsschatz ehemaliger Programmteilnehmer und Experten der deutschen Austauschbranche. Mehr als 40 Organisationen stehen den Besuchern Rede und Antwort zu verschiedenen Aspekten, wie Kosten, Betreuung, Teilnahmevoraussetzungen und Dauer. Die Messe richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende und andere Reisebegeisterte, aber auch an Eltern und Lehrpersonal.

Veranstalter der Messe ist der unabhängige Bildungsberatungsdienst weltweiser, der an seinem Infostand sachkundige Beratung zu Auslandsaufenthalten im Allgemeinen bietet. Da ein Auslandsaufenthalt oft mit hohen Kosten verbunden ist, können sich Schüler und Eltern dort zusätzlich rund um das Thema alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Auslands-BAföG oder Stipendien informieren. So werden im Rahmen der JuBi die WELTBÜRGER-Stipendien für Schüleraustausch, Sprachreisen und andere Programme ausgeschrieben.

Mittlerweile findet die JugendBildungsmesse bundesweit an 47 Standorten jährlich statt und ist somit eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“. Sie bietet die Gelegenheit mit den Organisationen direkt in Kontakt zu treten und der Realisierung eines Auslandsaufenthaltes so einen Schritt näher zu kommen. Weitere Infos zur Messe, sowie die Ausstellerliste findet man unter weltweiser.de

Kurz und bündig

8. JuBi – Die JugendBildungsmesse in Bonn am 25. November 2017

Schulzentrum Hardtberg

Gaußstraße 2

53125 Bonn

ÖPNV: Busse 608, 609, 630, 843 bis Hardtberg

10 bis 16 Uhr – Eintritt ist frei!