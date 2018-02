Von Dortmund in die Welt - JugendBildungsmesse informiert zu Auslandsaufenthalten

Den Blick über den Tellerrand wagen und etwas von der Welt sehen? Ob High School in den USA, Freiwilligenarbeit in Südamerika oder Sprachreisen nach Irland – die Wege ins Ausland sind vielfältig.

Wer seine Pläne konkret vorantreiben oder sich erstmal informieren möchte, für den lohnt sich ein Besuch auf der JugendBildungsmesse am Samstag, den 17. Februar 2018 am Helene-Lange-Gymnasium in Dortmund. Zwischen 10 und 16 Uhr präsentieren rund 30 Austauschorganisationen ihre Programme zu Schüleraustausch, Sprachreisen, Work and Travel, Au-Pair, Praktika, Freiwilligenarbeit und Studieren im Ausland. Der Eintritt ist frei.

Die Messe richtet sich an Schüler und Eltern, Schulabgänger sowie Auszubildende und Studierende. Neben der fachkundigen Beratung durch die Organisationen können die Besucher auf der Messe von den Erfahrungswerten ehemaliger Programmteilnehmer profitieren. Die Schirmherrschaft hat in diesem Jahr Daniela Schneckenburger, Dezernentin für Schule, Jugend und Familie der Stadt Dortmund, übernommen.

Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten

„Langfristige Auslandsaufenthalte sind nicht nur für den eigenen Bildungsweg von großem Nutzen, sondern können auch einen wichtigen Beitrag zum interkulturellen Austausch leisten“, erklärt Thomas Terbeck, Gründer und Inhaber von weltweiser und Organisator der JuBis. „Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen!“ Da Auslandsaufenthalte nicht selten mit hohen Kosten verbunden sind, erhalten Besucher am weltweiser-Stand individuelle Beratung zu Auslandsaufenthalten und Finanzierungsmöglichkeiten wie Auslands-BAföG oder Stipendien. Im Rahmen der JuBi werden zudem zahlreiche WELTBÜRGER-Stipendien für Auslandsaufenthalte ausgeschrieben.



Die JugendBildungsmesse ist eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“ und tourt mittlerweile durch 51 Standorte in der Bundesrepublik. Bereits zum siebten Mal macht die JuBi-Tour in Dortmund halt, der nächste Termin ist der 16. Juni 2018 am Leibniz-Gymnasium. Infos, Ausstellerliste und Stipendieninformationen findet man unter http://www.weltweiser.de .



Kurz und bündig

„JuBi“ – Die JugendBildungsmesse in Dortmund am 17. Februar 2018

Helene-Lange-Gymnasium

Am Hombruchsfeld 55a

44225 Dortmund

ÖPNV: U49 bis Rombergpark, S5 bis Barop, Busse 440, 446 bis Renninghausen

10 bis 16 Uhr – Eintritt frei!



Weiterführende Links:

http://www.weltbuerger-stipendien.de – http://www.handbuchweltentdecker.de – http://www.handbuchfernweh.de – http://www.privatschulen-weltweit.de – http://www.stubenhocker-zeitung.de

Kontakt:

weltweiser – Der unabhängige Bildungsberatungsdienst

Stefan Ebert – Büro Bonn

Prinz-Albert-Straße 31 – 53113 Bonn

E-Mail:

Telefon: 0228-391 84 784