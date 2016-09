Von Verzweiflung, fortgesetzter sozialer Spaltung und anhaltender Banksterherrschaft

Inzwischen können auch die Vorurteilsblindesten nicht mehr übersehen, daß Draghi wie auch Yellen und Kuroda gescheitert ist.

Geld drucken bis zum Abwinken, damit Schulden aufkaufen und auf der anderen Seite das Vermögen des Mittelstandes und der „kleinen Leute“ mit Nullzinsen zu vernichten, schafft keine gesunde kaufkräftige Nachfrage, sondern vernichtet sie. Dieses Teufelsrezept, das nur skrupellose Bankster und schwachsinnige Politiker gutheißen können, erzeugt gerade das Gegenteil dessen, was es im Interesse des Allgemeinwohls erzeugen sollte. Allerdings: Es gibt keinen Ausweg mehr.

Die Verzweiflung in der EZB scheint beträchtlich zu sein. Angst und Verzweiflung reduzieren aber das Denkvermögen und mobilisieren Instinkte, die eher selten zu vernünftigen und zielführenden Handlungen führen. Einfach Herumzuexperimentieren war vielleicht vor Urzeiten ein brauchbares Rezept der Evolution; hat es doch immerhin durch vergleichsweise wenige Modifikationen an den Genen aus dem Affen den Menschen erzeugt – so unvollkommen der auch noch ist.

Unbedingtes individuelles Grundeinkommen in Gestalt einer negativen Einkommensteuer - Kernstück einer unvermeidlichen Radikalreform unserer Gesellschaft

In unserer heutigen Welt ist es allerdings meistens hochgefährlich, in wichtigen Dingen auf Gut-Glück zu handeln und offenbar untaugliche Maßnahmen nicht als solche zu erkennen. Ganz schlimm wird es, wenn man glaubt, man müsse, wenn die eingesetzten Mittel nicht den gewünschten Erfolg bringen, einfach mehr desselben tun, um endlich das erwünschte Ergebnis zu erreichen. Draghi tut das in seiner offenkundigen Verzweiflung und treibt dadurch nicht nur das Finanzsystem in den Untergang, sondern schließlich auch noch die Realwirtschaft, und er gefährdet zudem den sozialen Frieden und die politische Stabilität.

Vor kurzem gelangte wieder ein Versuchsballon zum Test der Resonanz in der Öffentlichkeit in die Medien, der nicht nur jedem Ökonomen, der noch alle seine Tassen im Oberstübchen hat, kalte Schauer über den Rücken laufen läßt, sondern auch sämtliche Anhänger einer freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung mit Privateigentum und Gewerbefreiheit auf den Plan rufen müßte. Die Frage war, was die EZB denn nach dem offenkundig wirkungslosen Aufkauf von Staats- und Unternehmensanleihen noch aufkaufen könne. Man kam – wohl das Beispiel der Bank von Japan vor Augen – auf Aktien. Toll, könnte man dazu sagen, dann kann man mit Aktien künftig ja risikolos reich werden – jedenfalls wenn man Insider ist und rechtzeitig weiß, welche Aktien gerade aufgekauft werden. Allerdings zeigt das japanische Beispiel, daß ein Aktienindex trotz des massenhaften Aufkaufs von Aktien durch die Notenbank keineswegs zu einem Haussetrend ansetzen muß.

Sich am Beispiel der japanischen Notenbank zu orientieren, die mit ihrer Politik seit 15 Jahren erfolglos ist, entbehrt zunächst einmal nicht einer gewissen Pikanterie.

Denkt man dann solche Aufkauf-Ideen weiter, könnte die EZB ja alles aufkaufen, was sie kriegen kann, auch Immobilien sowie auch mittlere und größere mittelständische Betriebe, sodaß sie letztlich alleiniger Eigentümer fast des gesamten Volksvermögens wäre – genau wie vor noch gar nicht so langer Zeit die kommunistischen Staaten. Faktisch könnte dann die jeweilige polit-ökonomische Herrscherclique schalten und walten wie Kommunistischen Herrschercliquen in ihren Ländern. Was das für Folgen für die Bevölkerung und deren Lebensstandard hatte, wissen die Älteren, die Gebildeten und die Minderheit derer, die sich für Wirtschaft, Staat und Politik interessieren.

Woher die Idee zu diesem Unsinn kommt, kann man nur vermuten. Es werden wahrscheinlich die voraussichtlichen Profiteure einer Verwirklichung dieser Idee sein, die sich die Taschen noch voller stopfen wollen als sie es mit Draghis Hilfe schon getan haben: die skrupellosen Schuldenmacher, die Profithaie, die Bankster und Spekulanten, die möglichst risikolos absahnen möchten.

Man kann vor einem Aktienaufkauf durch die EZB gar nicht eindringlich genug warnen.

Der Aufkauf von Aktien durch die EZB würde nur dazu führen, daß die Notenbank mit ihren untauglichen Maßnahmen zur Inflationserzeugung die Spekulationsblasen auch am Aktienmarkt weiter aufblasen und noch mehr Geld von der großen Mehrheit der Bürger zu den skrupellosen Schuldenmachern, Spekulanten, Bankstern und anderen Raffkes umverteilen würde. Am desolaten Zustand des Finanzsystems würde das nicht das Geringste ändern. Im Gegenteil. Denn dessen Ursachen werden mit weiterem Gelddrucken und Verteilen an die Verursacher des Zustands, den es eigentlich zu bekämpfen gälte, nicht beseitigt, sondern verstärkt.

Wissen das die „Experten“ nicht? Wollen sie es vielleicht gar nicht wissen, weil es ihnen um etwas ganz anderes geht? Es scheint so. Denn solche Blindheit, solche Dummheit kann man ihnen kaum unterstellen.

Wenn man schon Geld drucken möchte, um Inflation zu erzeugen, dann müßte man das Geld dorthin lenken, wo es für konsumtive oder investive Zwecke ausgegeben wird, wo es also wirtschaftlich wünschenswerte Nachfrage schafft, statt nur die Spekulation anzuheizen. Das Argument, Unternehmen würden investieren, wenn die Notenbank ihre Aktienkurse nach oben treiben würde wie sie es mit Anleihekursen und Immobilienpreisen schon tut, ist absurd. Sie würde allenfalls den Spekulanten einen sicheren Reibach bescheren, vor allem den Insidern unter ihnen. Außerdem könnten die ohnehin schon üppig bezahlten und überversorgten Vorstände der Unternehmen davon profitieren, wenn ihre Gehälter und Boni noch weiter erhöht würden. Wie aber Investitionen – und zwar sinnvolle, wirtschaftlich nützliche und zukunftssichernde Investitionen – durch Aktienaufkäufe generiert werden können, müßte erst noch nachgewiesen werden.

Nicht Deutschland geht es heute „so gut wie nie“, sondern allein denen, die sich auf Kosten anderer die Taschen vollstopfen können, denen, die sichere Versorgungsposten ergattert haben, und denen, die derzeit noch mit auskömmlichen Einkommen und Renten rechnen können – noch. Einer schnell wachsenden Zahl von Mitbürgerinnen und Mitbürgern geht es finanziell immer schlechter und die Zukunft sieht für sie trübe aus. Denn sie sind passiv, haben keine starke Lobby, die den Politikern den Marsch blasen könnte.

Auch die Aussichten für die nachwachsende Generation trüben sich weiter ein. Der technologische Wandel, Industrie 4.0, werden in Zukunft auch Millionen Arbeitsplätze für besser Qualifizierte vernichten. Allein im Erziehungs- und Bildungsbereich, bei den sozialen und Pflege-Berufen, sowie im Sicherheitssektor werden künftig mehr Menschen gebraucht. Außer bei Lehrern sind dort allerdings die Aussichten, genug Geld zu verdienen, um eine Familie auf Mittelstandsniveau zu ernähren, heute noch so gering, daß sich die Menschen, vor allem die sehr gut Qualifizierten, nicht dazu drängen.

Eigentlich müßte es intelligenten Menschen auffallen, daß der turbokapitalistische Irrsinn der Lohn- und Rentendrückerei auch die Profite mindert. Denn die Nachfrage leidet beträchtlich unter der Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse, unter Hungerlöhnen, unter anhaltend hoher (in erheblichem Umfang mit statistischen Kniffen versteckter) Arbeitslosigkeit und unter sinkenden Sozialrenten. Daß die Konsumnachfrage als wichtigste Triebkraft der Konjunktur chronisch lahmt, sollte deshalb niemanden wundern. Wenn alles frisch gedruckte Geld in die Taschen reicher Leute und in die Spekulation fließt und nicht dahin, wo es die Massenkaufkraft stärkt und Nachfrage schafft, ist auch Herr Draghi machtlos. Nur scheint er das entweder nicht zu wissen oder es ist ihm gleichgültig. Denn sonst würde er anders handeln.

Im Hinblick auf ihre Wirkungen hat Prof. Querulix die Hartz-IV-Gesetzgebung eine „… kurzsichtige obrigkeitliche Maßnahme zur Erzeugung und Bereitstellung billiger Arbeitskräfte (bezeichnet, d.V.), die dadurch langfristig sowohl als Konsumenten wie auch als loyale Staatsbürger ausfallen.“

Wer nachfrageinduziertes Wirtschaftswachstum möchte, muß endlich Schluß machen mit der Umverteilung von unten nach oben, Schluß damit, die Bürgerinnen und Bürger für dumm zu verkaufen, indem man ihnen weiszumachen versucht, sie lebten angesichts der offensichtlich politisch gewollten sich schnell erweiternden und vertiefenden Kluft zwischen Arm und Reich in einer gerechten und sozial stabilen Gesellschaft. Wenn es der EZB wirklich ernst damit sein sollte, die trudelnde (Finanz-)Wirtschaft Europas zu stützen, müssen andere Maßnahmen her als Geld zu drucken und es dann an die Verursacher der Misere und an Trittbrett-Spekulanten zu verteilen.

Der bisher beschrittene Weg, Schuldenmachen zu belohnen und Sparer auszubeuten und sukzessive zu enteignen, hat leider eine Situation geschaffen, die das Ergreifen vernünftiger und erfolgversprechender Maßnahmen sehr erschwert. Denn Zinserhöhungen sind nicht mehr möglich, ohne das Platzen der von der EZB verursachten Spekulationsblasen zu riskieren. Auch besteht die Gefahr die zahlreichen maroden Banken, vor allem die Derivateschleudern unter ihnen, in die Pleite zu treiben. Am besten wäre es vermutlich, die Banken nach den Regeln des Einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM) abzuwickeln und neue Banken nur noch für das klassische Bankgeschäft zuzulassen.

Was wir unbedingt brauchen, sind deutlich höhere verfügbare Einkommen im unteren Bereich der Einkommenspyramide. Dazu könnte eine Steuerreform dienen, die diesen Namen wirklich verdient, weil sie die Steuerlast von unten nach oben verschiebt. Ein Spitzensteuersatz von 60% für Einkommen ab 250.000 Euro sollte kein Problem sein. Wer so viel Geld konsumieren kann, der kann auch Steuern zahlen. Wer es als Selbständiger zum größten Teil investiert, um seinen Betrieb wettbewerbsfähig zu halten, hat dadurch ohnehin einen sehr viel geringeren effektiven Steuersatz.

Die Sozialversicherungsbeiträge für Renten, Krankheit und Pflege sollten von allen Bürgerinnen und Bürgern zu zahlen sein, und zwar unabhängig von der Höhe ihres Einkommens. Das würde die finanziellen Engpässe der Sozialversicherung, die zum Beispiel zu nicht mehr tragbaren Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen und zu Hungerrenten führen, beseitigen und zu mehr sozialer Gerechtigkeit führen.

Anstatt den ohnehin schon Reichen und Superreichen immer noch mehr Geld in die Taschen zu stopfen, muß auch ein Grundeinkommen her, und zwar ein Grundeinkommen, das einfach zu verwalten ist und seinen Namen wirklich verdient. Einfach und zugleich gerecht verwalten könnten es die Finanzämter. Das wird übrigens in einer vor wenigen Jahren erschienenen Studie bereits vorgeschlagen. Sie trägt den Titel „Unbedingtes individuelles Grundeinkommen in Gestalt einer negativen Einkommensteuer - Kernstück einer unvermeidlichen Radikalreform unserer Gesellschaft“. Mit dem Grundeinkommen soll mittels minimalem bürokratischen Aufwand allen Bürgerinnen und Bürgern lebenslänglich ein zur angemessenen Teilnahme am sozial-kulturellen Leben genügendes Einkommen garantiert sein, sodaß Arbeitslosigkeit, Erwerbspausen zwecks Weiterbildung, Elternzeit, Krankheit oder der Ruhestand, das Einkommen zwar schmälern können, aber in keinem Fall auch nur entfernt existenzielle Not bedeuten.

Die Finanzämter rechnen zwecks Ermittlung des Grundeinkommens Abschreibungen und Steuervergünstigungen aller Art aus den Einkommensteuererklärungen (oder vergleichbaren Meldungen) heraus und ermitteln so, ob die betreffenden Bürgerinnen und Bürgern Steuern zahlen müssen oder ob ihnen anteilig oder in voller Höhe das Grundeinkommen zusteht.

Zusätzliche Vorteile der Einführung eines Grundeinkommens wären die Einsparung hunderttausender Arbeitsplätzen in den Arbeitslosenverwaltungen und Sozialämtern. Vielen Millionen Menschen, die der Beutekapitalismus auf den Boden der Gesellschaft gedrückt hat, gäbe man dadurch auch ihre Würde zurück. Sie brauchten sich ihr zum Leben notwendiges Geld nicht mehr – oft sogar mühselig in diversen Amtsstuben – zu erbetteln. Die in der Arbeitslosen- und Sozialleistungsverwaltungen nicht mehr benötigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständen für wichtigere Aufgaben im Sozialbereich zur Verfügung, wie zum Beispiel im Fürsorgebereich und der Integration von Zuwanderern.

Frisch gedrucktes Geld könnte mit gutem Willen wirkungsvoller und sozial gerecht für Zukunftsinvestitionen in Bildung und Erziehung, Verkehrsinfrastruktur und eine sichere und kostengünstige Energieversorgung genutzt werden als es skrupellosen Schuldenpolitikern, Bankstern und Spekulanten in den Rachen zu werfen, während man die fleißigen und anständigen Bürgerinnen und Bürger sukzessive um ihre Ersparnisse und ihre Altersversorgung bringt.

Der Euro behindert dringend erforderliches vernünftiges Handeln. Die EZB ruiniert uns Deutsche mit ihrer wahnwitzigen Gelddruckerei und der skrupellosen Umverteilung von Vermögen und Erträgen von den solide wirtschaftenden zu den unsolide wirtschaftenden Staaten. Kürzlich berichtete „Die Welt“ über ein Interview des us-amerikanischen Ökonomen Stiglitz mit der Nachrichtenagentur AFP. Stiglitz` Äußerungen können so zusammengefaßt werden, daß die Südländer nur mit einer Weichwährung wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen können, während Deutschland als stärkstes Euro-Mitglied weder Inflation braucht noch sie zu dulden bereit ist und damit die Südländer an ihrer gewohnten laxen Haushaltspolitik hindert.

Bemerkenswert ist, daß Stiglitz auch genau das empfiehlt, was in der Reihe dieser Beiträge schon vor langer Zeit empfohlen wurde: Die Scheidung der Währungsunion in einen Nordeuro und einen Südeuro. Je schneller das geschieht, desto besser. Deutschland an den Pranger zu stellen, weil es den südlichen Schlendrian nicht unterstützen und finanzieren will, ist allerdings unwissenschaftlich. Richtig ist dagegen, daß Europa für eine Währungsunion, die ihren Namen verdient, noch längst nicht reif ist. Es hätten sich deshalb nur diejenigen Länder zusammenschließen dürfen, die auch von ihrer Grundeinstellung zur Finanz- und Haushaltspolitik des Staates zusammenpassen. Aber damals, nach der Wiedervereinigung war es wohl wichtiger Deutschland eine schwere Kette um den Hals zu legen, als vernünftige Entscheidungen für die Zukunft Europas zu treffen. Jetzt stellt sich das als die größte mögliche Dummheit der Politiker heraus und muß schleunigst korrigiert werden, wenn Europa nicht im finanzwirtschaftlichen (und in der Folge auch realwirtschaftlichen) Fiasko enden soll.

Wenigstens Deutschland könnte sich bei einer Trennung endlich der katastrophalen EZB-Politik entziehen, die nicht nur unsere Wirtschaft ruinieren wird, sondern schon bald auch gefährliche Auswirkungen auf den sozialen Frieden und die politische Stabilität haben wird. Wäre Deutschland finanzpolitische wieder frei oder nur noch im Verbund mit gleichgesinnten Ländern, könnte es sogar als stabilisierender Anker Europas fungieren.

Interessant am Stiglitz-Interview ist auch, daß er Politiker wie Tony Blair, Gerhard Schröder (SPD) und US-Präsident Obama als Unterstützer des Bankensystems, der staatlich unterstützten Deregulierung und von Handelsabkommen bezeichnet, die für „normale Arbeiter“ schlecht seien. In dieser Hinsicht ist ihm uneingeschränkt zuzustimmen. Damit spricht er auch das Kardinalproblem der deutschen Sozial- und Steuerpolitik an, die seit der Ära Kohl (CDU) und erheblich verstärkt durch die Agendapolitik Schröders (SPD) einerseits zur allmählichen Verarmung der Unter- und unteren Mittelschichten und andererseits zu immensen Einkommens- und Vermögenszuwächsen bei den reichsten 10 Prozent der Deutschen geführt haben und immer noch führen. Wenn die kommende Regierung dieser Entwicklung nicht endlich energisch entgegensteuert, wird Deutschland neben dem kaum lösbaren Problem der Integration kulturfremder Zuwanderer ein weiteres großes Problem bekommen.

