Von Zauberlehrlingen, Präpotenz und dem Zombie-Dollar

Die Weltmächte arrangieren sich neu. Das Gewicht verschiebt sich dabei vor allem durch die wirtschaftliche Entwicklung Chinas nach Osten.

Europa ist trotz EU und Währungsunion immer noch der bunte Flickenteppich einer Vielvölker- und damit Vielmentalitätengesellschaft, mit allen ihren Problemen. Das wird es auch bleiben. Über die künftige Entwicklung dieses Gebildes läßt sich derzeit nur sagen: Es muß wohl erst durch eine tiefe Krise gehen, die der Welt infolge des angehenden Machtgerangels zwischen China, Rußland und den USA bevorsteht.

China ist dabei, die USA vom ersten Platz in der Weltmachtrangliste verdrängen. Die extrem verschuldeten Vereinigten Staaten von Amerika haben in ihrer derzeitigen Verfassung keine Zukunft. Präsident Trump ist geradezu das Symbol für die Ratlosigkeit dieser heruntergewirtschafteten Nation. Die gegenwärtige „Größe“ der USA besteht vor allem in hartnäckiger Selbsttäuschung. Der durch die anhaltende Schuldenorgie ausgezehrte Dollar wird spätestens dann kollabieren, wenn er seine privilegierte Rolle als Welthandels- und Reservewährung verliert. Genau das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. China arbeitet zielstrebig daran und je mehr Staaten das erkennen und den Dollar durch andere Währungen ersetzen, desto schneller wird der Dollar in den Orkus der Geschichte stürzen. Da helfen dann auch keine Manipulationen der FED und der hilfsbereiten Fünften Kolonne us-amerikanischer Großbanken und Großspekulanten mehr.

2017 hat China erstmals die USA als größten Ölimporteur abgelöst. Der chinesische Verbrauch dürfte in den kommenden Jahren noch um ein Drittel steigen. Daß China Rohölhandel bereits auf Yuan-Basis abwickelt und einen Yuan-Öl-Futureskontrakt geschaffen hat, kann deshalb nicht wundern. Dieser erste Schlag gegen den Petrodollar (als wichtigsten Exportartikel der USA) sollte sehr ernst genommen werden. Inzwischen geht auch Rußland auf Distanz zum US-Dollar. Obwohl die USA bzw. die FED und ihre Eigentümer – die US-Großbanken – a l l e s tun, um den Dollar zu halten und Konkurrenten des Dollars, wie zum Beispiel Gold und Silber, im Preis herunter manipulieren so gut es nur geht, hat die US-Währung letztlich keine Chance, die Weltwirtschaftswelt auch in Zukunft zu dominieren.

Je eher die US-Amerikaner das kapieren, desto besser für sie und die Welt. Die seit vielen Jahrzehnten heruntergewirtschafteten USA können nicht mittels Politiker-Wunschträumen genesen. Nicht durch Wildemann-Aktionen und schon gar nicht durch die Tricksereien der US-Finanzindustrie. Im Gegenteil. Trump steigert die ohnehin schwer lösbaren Probleme der Weltgemeinschaft durch seine Störmanöver und die öffentlichen und die privaten Finanztrickser ruinieren die Realwirtschaft. Die Wallstreet agiert faktisch als eine Art 5. Kolonne Chinas und Rußlands, die dabei sind, die USA als Weltmacht in die Geschichte zu verbannen.

Merken die Verantwortlichen US-„Eliten“ das gar nicht? Oder sind sie schon so verzweifelt, daß ihnen sogar ein Dritter Weltkrieg recht wäre, wenn nur etwas passierte, das sie die gegenwärtige Misere vergessen läßt?

Die Hoffnung der US-„Eliten“, sich durch Öl-Fracking in ein neues Goldenes Zeitalter katapultieren zu können, ist Selbstbetrug. Damit Fracking überhaupt rentabel wird, müssen die USA an einem sehr hohen Ölpreis interessiert sein. Fracking hätte aber derartig unangenehme Folgen für die Umwelt, daß auch der Schaden für die USA unterm Strich sehr viel größer wäre als der Nutzen. Ganz abgesehen davon, daß der Ölpreis noch beträchtlich steigen müßte, um Fracking überhaupt nachhaltig rentabel zu machen. Ein so hoher Ölpreis hätte weltweit, aber auch für die USA selbst, gravierende wirtschaftliche Nachteile.

China wird seine Strategie zur Ablösung der USA als Weltmacht Nummer eins zielstrebig und letztlich erfolgreich fortführen. Daran wird Trump nichts ändern können. Deshalb kann es nicht überraschen, daß China seine Währung auch als Welthandelswährung sieht und etablieren will. Rußland ist dabei, ihm zu folgen. Der russische Energieminister Alexander Nowak sieht es als selbstverständlich an, „daß wir in unseren Ländern auf die Verwendung nationaler Währungen hinarbeiten müssen“.

Im vergangenen Jahr soll Putins Wirtschaftsberater Sergey Glaziev in einem Zeitungsbeitrag die Notwendigkeit geäußert haben, eine internationale Allianz aus verschiedenen Ländern zu schmieden, die auf den Dollar im internationalen Handel verzichtet und keine Dollar-Währungsreserven mehr hält. Ziel sei es, “Washingtons Geld-Druckmaschine und somit die Fütterung des militärisch-industriellen Komplexes zu brechen.” Gut gebrüllt Löwe. Richtig ist allerdings, daß die Dollar-Hegemonie ein natürliches Ende finden wird und es deshalb klug wäre, wenn die Amerikaner sich proaktiv darauf einstellten.

Die Europäer könnten in diesem Wandlungsprozeß des Welt-Machtgefüges besser dastehen, wenn nicht mit Mario Draghi ein Italiener und ehemaliger Goldman-Sachs-Banker den Sparern mit Minuszinsen das Geld aus der Tasche zöge und ihre privaten Altersversorgungen ruinierte, um marode Banken und skrupellose Spekulanten – nicht zuletzt in seinem Heimatland – zu mästen. Dadurch unterminiert er nämlich die Grundlagen sozialer Stabilität in Deutschland und beschwört eine Entwicklung herauf, die der Europäischen Einigungsidee den Garaus machen könnte. Ein uneiniges, vor allem ein durch zunehmende soziale Probleme in Deutschland politisch und wirtschaftlich geschwächtes Europa, wäre ein Machtvorteil für die Vereinigten Staaten.

Sofern es der Europäischen Währungsunion gelingt, die kommende Weltkrise zu überleben, gäbe es für den Euro angesichts des unvermeidlichen Niedergangs des US-Dollars eine gute Chance, zusammen mit einem – möglichweise künftig goldgedeckten – Yuan an seine Stelle als Weltleit- und Reservewährung zu treten. Die derzeit immer noch schwelende Eurokrise aber, die durchaus ein hohes Risiko des Scheiterns der Gemeinschaftswährung birgt, tut seiner Rolle als Dollarersatz erheblichen Abbruch. Bei ihrer Einführung 1999 kam die europäische Währung auf einen Anteil von 18 Prozent der weltweiten Währungsreserven. Bis zum Ausbruch der Banken- und Finanzkrise 2009 stieg dieser Anteil auf knapp 28 Prozent. Danach ging er bis heute auf rund 24 Prozent herunter. Die weitere Entwicklung ist unsicher. Der Anteil des US-Dollars an den weltweiten Währungsreserven beträgt trotz der Dollarschwäche infolge gigantischen Überschuldung der Vereinigten Staaten immer noch ca. 61 Prozent.

Wie lange sich der sieche US-Dollar noch hält, kann allerdings niemand voraussagen. Die Gewohnheit ist ein starker Schutz, auch für noch so marode Gegebenheiten. Auf der anderen Seite bergen die sich entwickelnde Weltfinanzkrise und die absehbaren Folgen ihrer letztlich unvermeidlichen autonomen „Lösung“ große wirtschaftliche und politische Gefahren. Weder die Notenbanken noch die Politiker beherrschen aber die in Gang gebrachten Wandlungsprozesse, sondern diese beherrschen die Politiker und die Notenbanken. Insofern gleichen sie Zauberlehrlingen.

Daß Donald Trump mit seiner Aufkündigung des Wiener Atomabkommens mit dem Iran noch Öl ins Feuer gießt und der übrigen Welt erneut seine Skrupellosigkeit und seine Unzuverlässigkeit gegenüber Vertrags- und Handelspartnern beweist, zeigt erneut seine offenbare Unfähigkeit, die USA nach Jahrzehnten der Deindustrialisierung mit vernünftigen Grundsatzentscheidungen und in Abstimmung mit den Verbündeten Staaten wieder zukunftsfähig zu machen. Jetzt, wo nicht mehr zu übersehen ist, daß die hypertrophe Finanzwirtschaft der USA nicht in der Lage ist, mehr als 300 Millionen Menschen eine zukunftssichere Lebensperspektive mit angemessenem Wohlstand zu bieten und eine Reindustrialisierung nicht mit Steuersenkungen für die Reichen und luftigen Hoffnungen zu erreichen ist, kommt offensichtlich Verzweiflung auf. In der Tat: Ein Land zu regieren ist etwas anderes als ein Bauunternehmen zu führen. Der politisch vollkommen unerfahrene Trump könnte zu einem hohen Sicherheitsrisiko für die USA und sogar die ganze Welt werden.

Aber gegen die ganze restliche Welt hat er mit Trotzhandlungen keine Chance. Die komplexe technologisch-ökonomische Verflechtung der Welt erlaubt längst keinen Handelskrieg mehr, ohne daß sich der, der glaubt es wagen zu können, tief ins eigene Fleisch schneidet. Wer Airbus zwickt, verursacht auch Boeing Schmerzen. Andererseits könnte China den USA den Garaus machen, indem es seine Billionen an US-Anleihen auf den Markt wirft. Kämen die Bestände der anderen Notenbanken noch hinzu, falls Trump sich an Schwächeren schadlos halten wollte, wäre der Dollar binnen Stunden ein wertloser Fetzen Papier und außer Gold wären die einzigen weltweit noch akzeptierten Handelswährungen der Yuan und der Euro. Die USA haben allen Grund, sich zu bescheiden und vernünftig mit ihren Partnern umzugehen.

Das Schicksal von mehr als 300 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern hängt von einer vernünftigen Politik der Trump-Administration ab. Die Zukunft der Mittel- und Unterschichten der USA sieht seit langem schon nicht gut aus, teilweise sogar rabenschwarz. Die USA haben im eigenen Land wichtiger Baustellen zu managen als in anderen Teilen der Welt, in denen sie mit ihrer chronischen Interventionitis bisher beträchtlich mehr Schaden als Nutzen gestiftet haben. Mit seinen hemdsärmeligen Aktionen wird Trump die prekäre Lage eines schnell anwachsenden Teils seiner Landsleute nicht verbessern. Mit Rambo-Manieren werden die USA nicht auch nicht great again, sondern immer weiter in den Schlamassel getrieben. Nicht einmal die Wall-Street kann daran etwas ändern. Im Gegenteil, sie ist der Pilz, der die ehemalige industrielle Stärke der USA paralysiert hat.

Wer die USA great again machen will, muß sie vom Spielcasino mit angeschlossener Realwirtschaft wieder zu einem Hochindustrieland machen. Den Europäern, Chinesen und Russen, sowie allen anderen, die sich angesichts der Entscheidung des us-amerikanischen Präsidenten, das Atom-Abkommen mit dem Iran aufzukündigen, entsetzt an den Kopf fassen, bleibt jetzt nichts übrig, als zusammen zu rücken und das Abkommen mit dem Iran ohne die USA so gut es geht fortzuführen. Ziel muß es sein, den politischen und wirtschaftlichen Schaden zu minimieren. Trump hat sich mit seiner Entscheidung seinen Verbündeten erneut als sprunghaft und unzuverlässig erwiesen und so auch mögliche Reste von Vertrauen endgültig verspielt.

Ein Weltwirtschaftskrieg – so unsinnig er auch wäre – ist jetzt absehbar. Gewinner wird es dabei nicht geben. Die USA beschleunigen dadurch nur ihren eigenen Abstieg und verhelfen den Chinesen noch schneller zur Poleposition in der Welt. Für Deutschland rächt sich die unsägliche Ansammlung von Handelsüberschüssen – Verschwendung von Volksvermögen haben wir sie schon mehrfach genannt. Die Arbeitsleistung wäre in Deutschlands Zukunft besser investiert gewesen. Jetzt ist es zu spät.

