Von der Crux ein seriöses Angebot abzugeben

Wir sind mit Herzblut Dienstleister und verstehen uns als Partner unserer Kunden. Als BPO Spezialist für mittelständische Unternehmen werden wir nicht täglich mit zahlreichen Anfragen konfrontiert, doch werden wir in den letzten Monaten mit einer erhöhten Anzahl von Interessenten bestätigt.

Da wird mal eben schnell ein Preis angefordert: „Was kostet das so ungefähr? Können Sie mir da nicht eine „Hausnummer“ nennen, die ich meinem Chef weitergeben kann? Wie? Das geht nicht am Telefon, Sie wollen erst vorbei kommen? Die Zeit haben wir nicht, wieso können mir andere einen Preis nennen und Sie nicht?!“Diese Frage können wir leider nicht beantworten.Das Verständnis, detaillierte Informationen auszutauschen ist beim IT Outsourcing selbstverständlich, Gespräche vorab – natürlich! Sie möchten sich schließlich von der Kompetenz des Anbieters überzeugen. Sie wollen Ihrem zukünftigen Dienstleister vertrauen. Dazu gehört auch ein kompetent und seriös ausgearbeitetes Angebot. Die IT, das Standbein, ja für manche das Herz des Unternehmens, soll in zuverlässige Hände abgegeben werden. Und Sie wollen sicher sein, das Angebot und Leistung später einhergehen.Beim Thema Rechnungswesen ist das nicht anders. Und das Rechnungswesen ist in der Tat das Herzstück eines Unternehmens, das professionell, d. h. gleichermaßen gesetzeskonform, compliance-adequat, transparenzschaffend und nicht zuletzt kostengünstig/effizient geführt werden muss. Gefordert wird dies nicht nur von der Unternehmensleitung sondern zunehmend von Banken und Investoren.Wenn Sie eine seriöse und realistische erste Preisindikation von uns erhalten möchten, investieren Sie ein wenig Zeit, uns kennen zu lernen: Sie geben Ihr Rechnungswesen in (noch) fremde Hände. Sie haben einen zuverlässigen Partner angesprochen, der Sie in den nächsten Jahren erfolgreich begleiten soll: Wir stellen Ihnen viele detaillierte Fragen, damit diese nicht erst nach Vertragsunterschrift aufkommen. Wir nehmen uns vorab für Ihre Anfrage viel Zeit und Energie, damit Sie mit einem festen monatlichen Betrag rechnen können, und nicht noch überraschend zusätzliche Rechnungen für dieses und jenes erhalten.Unser Ziel ist es nicht, irgendeinen Preis abzugeben.

Unser Ziel heißt Dienstleistung auf höchstem Niveau, damit wir Ihr Vertrauen heute und in Zukunft bestätigen.