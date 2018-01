Von der Frage, wieviel Vertrauen der Staat und seine „Diener“ verdienen

Bundespräsident Steinmeier warb in seiner Weihnachtsansprache um Vertrauen für den Staat.

Das ist nach Jahrzehnten einer Politik der gesellschaftlichen Spaltung auch bitter nötig. Denn das Vertrauen – vor allem der jüngeren Bürgerinnen und Bürger – nimmt rapide ab. Die SPD ist gut beraten, ein Weiter-So! mit fortgesetzter gesellschaftlicher Spaltung konsequent zu verweigern. Die einzige Alternative wäre, sich in einer Koalition des Weiter-So! in die Bedeutungslosigkeit zu verabschieden. Lieber nicht mitregieren, Herr Schulz, als das. Leider sind Sie bisher konsequent auf dem falschen Weg.

Wenn Deutschland sich in einer absehbar schwierigen Zukunft behaupten will, braucht es sehr viel mehr Gemeinsinn und Gerechtigkeit bei der Verteilung des Volkseinkommens als die Politiker aller Parteien in den letzten 30 Jahren praktiziert haben.

Während die „Christen“ von CDU ihre Politik zugunsten ihrer Klientel, die schon seit Jahrzehnten ihren Hals nicht voll genug bekommen kann, wie bisher weitertreiben wollen, scheint die CSU angesichts ihrer Wahlschlappe hellhörig geworden zu sein.

Von der Klausurtagung in Seeon sind jedenfalls Töne zu hören, die wenigstens auf ein wenig Nachdenken über soziale Gerechtigkeit hindeuten. Inwieweit sich die SPD auf ihr klassisches Klientel besinnt, um ihrer drohenden Marginalisierung entgegenzuwirken, ist noch nicht so ganz klar. Zwar sind Stimmen aus dem Parteivolk nicht mehr zu überhören, die endlich wieder kraftvollen Einsatz für soziale Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit, Beseitigung prekärer Arbeitsverhältnisse, vom sozialen Status der Eltern unabhängige Bildungschancen, sichere Verhinderung von (Alters)armut usw. als vordringliche Themen erkennen. Martin Schulz wird konkret werden müssen, wenn die SPD wieder Wahlen gewinnen will.

Die Politik der Notenbanken – Sparer enteignen, skrupellose Schuldenmacher und Spekulanten belohnen – treibt unweigerlich seinem Ende zu. Ein anderer Ausweg als der Totalchrash wäre ein Wunder. Das hieße dann nämlich, daß man Schuldenmit Schulden tilgen kann – ad infinitum. Leben ohne zu arbeiten und Geld wie Heu. Nur: Wer’s glaubt, wird vielleicht selig, aber sicherlich nicht lange.

Die Verheerungen, die Draghis Umgang mit der Finanzkrise bereits angerichtet hat und bis zu seinem unausweichlichen Scheitern noch anrichten wird, werden nicht nur die deutsche Gesellschaft einem Streßtest aussetzen, der dem des Weltkrieg-II-endes nicht nachstehen wird. Die langfristigen Folgen der Enteignung von Sparern und die Vernichtung privater Altersversorgungen sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Das ist politisch hoch brisant. Die Arbeitslosigkeit könnte sprunghaft von jetzt – ehrlich gerechnet – rund 6,5 Millionen auf das Doppelte und mehr anschwellen, wenn die Spekulationsblasen platzen und skrupellose Schuldner bankrott melden müssen. Altersarmut und Arbeitslosigkeit könnten schon in naher Zukunft zu einem Problem mit politischer Sprengkraft werden.

Die voraussichtlich wirtschaftlich und politisch turbulenten kommenden Jahre wird Deutschland nicht friedlich meistern, wenn die Politik der gesellschaftlichen Spaltung fortgeführt wird. Wenn CDU/CSU das dennoch vorhaben, sollte die SPD ihr dazu nicht Beihilfe leisten. Neuwahlen wären – vielleicht erst nach einem zwischenzeitlichen Versuch mit einer Minderheitsregierung – dann nicht nur sinnvoll, sondern geboten.

Das Europäische Projekt stockt und wird nicht mehr flott, solange versucht wird, zusammen zu binden, was nicht zusammen paßt. Der haushälterisch solide Norden und der schuldenfreudig drauflos lebende Süden, Deutschland und die Steueroasen Luxemburg und Malta als gleichberechtigte Partner, laissez fair im Westen, obrigkeitsstaatliche Tendenzen im Osten – das wird in hundert Jahren noch nicht zusammengehen. Europa ist ein Flickenteppich unterschiedlicher Biografien, Charaktere, Mentalitäten und Lebensgewohnheiten. Das wird auch dem deutschen Michel allmählich klar und er wird bald die Lust verlieren, für die Extravaganzen und Dummheiten anderer aufzukommen.

Wenn das Europäische Projekt nicht gänzlich zuschanden werden soll, sollten sich die Verantwortlichen endlich auf das besinnen, was in Europa zusammen geht: Wahrscheinlich gemeinsame Verteidigung, Zollunion, Kompatibilität der Bildungssysteme, gemeinsame Entwicklung der Energie- und Verkehrsinfrastruktur, Vereinheitlichung von Normen und gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Wenn Europa als Machtfaktor in der Welt die infolge der Kulmination der Finanzkrise zu erwartenden politischen und wirtschaftlichen Stürme überleben soll, muß auch endlich Schluß sein mit dem Bestreben einzelner Länder, sich Vorteile auf Kosten anderer zu verschaffen. Die wahrscheinlich nicht zu ändernde Tatsache, daß Deutschland im weiteren Verlauf der Finanzkrise dank Herrn Draghi mehr als eine Billion Euro an die hoch verschuldeten europäischen Südstaaten verlieren wird, darunter bisher rund 500 Milliarden an Italien, dem Heimatland Draghis – Honi soit qui mal y pense – wird dem europäischen Einigungsgedanken gewiß nicht fördern.

Anstatt von einem Europa zu träumen, in dem sich die einen bedienen und die anderen die Rechnung begleichen, sollte jedes Land erst einmal seine eigenen, selbst geschaffenen Probleme lösen. Es muß Schluß sein mit dem Aberglauben, man könne dauerhaft von Schulden leben, die andere bezahlen.

Das weltweite politische und wirtschaftliche Umfeld ist derzeit alles andere als stabil. Die USA sind infolge jahrzehntelangen politischen Mißmanagements in eine nicht mehr lösbare Krise geschliddert. Die Wirtschaft ist marode und wird auch durch Steuersenkungen nicht auf die Beine kommen, dafür aber der Staat vollends auf den Hund. Die Verschuldung ist so immens, daß an Tilgung nicht mehr zu denken ist. Der Dollar hängt noch (!) am Tropf der kollektiven Einbildung, er sei die Weltleit- und Reservewährung. Diese Einbildung weicht aber bereits wie der Nebel in der Morgensonne der Einsicht, daß die Tage des US-Dollars gezählt sind. Damit verschwindet auch das Privileg der USA, sich auf Kosten der übrigen Welt verschulden zu können. Die von Präsident Trump initiierte Steuersenkung und die damit rapide weiter ansteigende Verschuldung der USA werden den Niedergang dieser Weltmacht beschleunigen.

Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, die mit wachen Sinnen das Zeitgeschehen beobachten, in die Fähigkeiten – und vor allem den Willen! – der Politiker, die drängenden Zukunftsaufgaben proaktiv anzugehen, dürfte inzwischen nahe null liegen. Wie könnte es auch anders sein? Schließlich haben die Bürger ihre Erfahrungen gemacht oder sie kennen die Erfahrungen ihrer Eltern und Großeltern. Wer trotz Null- und Negativzins noch dazu in der Lage ist, sorgt für den Fall der Fälle vor. Beamte und – vor allem – Politiker haben in dieser Hinsicht (noch) keine existenziellen Probleme. Die große Mehrheit der Uninformierten, Apathischen taumelt in die bevorstehende Weltkrise wie die Mehrheit der Menschen bisher in alle großen Krisen hineingetaumelt ist. Doch sollten die Folgen, die das hatte nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

„Das Leben ist ein Spiel: für wenige ein Schachspiel, das sie durchaus auch verlieren können, für die meisten nur eine Lotterie, die sie mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zu Verlierern macht.“ (Prof. Querulix)

Politiker, die ihrer Verantwortung für die Zukunft aller ihrer Landsleute gerecht werden wollen, schauen voraus und bemühen sich um die Erhaltung des sozialen Friedens und der politischen Stabilität. Wo sind diese Politiker? Die absehbaren Auswirkungen der sich abzeichnenden (finanz)wirtschaftlichen Weltkrise und des sich schnell beschleunigenden technologischen Fortschritts werden hin und wieder thematisiert. Aber proaktive Handlungen? Fehlanzeige. Politiker, die ihrer Verantwortung für das Gemeinwohl gerecht werden wollen, planen die Gesellschaft der Zukunft und die Rolle, die Themen wie Bildung, Arbeit, Lohn- und Steuergerechtigkeit, Altersversorgung in der Gesellschaft der Zukunft spielen werden. Sie sind sich bewußt, daß sie damit zugleich auch über den künftigen sozialen Friedens entscheiden.

Die Geschichte lehrt uns, daß die Menschen unter „Führung“ ihrer Alphatiere meistens dösig in alle nur denkbaren Krisen taumeln. Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich. Doch muß das, was immer war, auch immer so bleiben?

