Von der Hotel-App zur umfassenden Travel Management Lösung

Berlin, 9. Januar 2018 Neues Jahr, neue, noch größere Ziele: der Berliner Technologie- Entwickler conichi kann auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken – auch für 2018 hat die junge Firma bereits Pläne geschmiedet.

„conichi hat bereits im Verlauf des vergangenen Jahres eine Wandlung von der „Hotel-App“ zu einer umfassenden Travel Management Lösung vollzogen“, sagt Maximilian Waldmann, Gründer und Geschäftsführer von conichi und führt aus: „Der Fokus der Technologie- Weiterentwicklungen liegt 2018 noch stärker auf dem Ausbau der Vorteile für Dienstreisende und deren Firmen“.Hotels, die ihren Gästen die Vereinfachungen durch mobiles Ein- und Auschecken, Bezahlen und schlüssellose Türöffnung via Bluetooth über die conichi-Technologie ermöglichen, profitieren zusätzlich durch die stark gestiegene Nutzung von conichi als Lösung für Geschäftsreisende. Seit dem vergangenen Jahr nutzen auch führende DAX Unternehmen die Lösung für Geschäftsreisen von conichi, die den Mitarbeitern Zeit und den Firmen durch die vereinfachten und automatisierten digitalen Prozesse bis zu €40 Reisekosten spart.Neu im Jahr 2018 ist bei conichi außerdem die Web-App, über die Reisende den Check-in und Check-out im Hotel mit wenigen Klicks erledigen können, wie bei einer Flugreise – quasi ein „Airline Check-in“ für Hotels.Von dem mit conichi beschleunigten Prozess des Ein- und Auscheckens profitieren Hotels und die Gäste gleichermaßen. Die Hotels erhalten über die Anmeldeprofile der Reisenden wertvolle Daten über individuelle Präferenzen oder Allergien und der Gast genießt einen ganz auf ihn abgestimmten Service ohne Formalitäten.

Die Hotels werden durch die Integration von conichis Technologie Business Travel- zertifiziert und erhalten durch die vermehrten Buchungsanfragen durch die Unternehmen ein durchschnittlich 20% verbessertes Ranking in deren Online Booking Engines.Maximilian Waldmann freut sich auf das neue Jahr: „conichi hat jetzt zwei Lösungen, die Smartphone-App, deren Technologie sich auch in jede Travel-Anwendung einer Firma integrieren lässt und die Web-App, die sich im bekannten Look and Feel für alle Vielreisenden zeigt. So machen wir Hotel-Prozesse schneller, komfortabler und günstiger für Unternehmen und deren Reisende.“