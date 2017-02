Vor über 80 Jahren entdeckt mit unglaublichen folgen

Nürnberg - Das Zauberwort lautet hier: Fibroblasten-Wachstums-Faktor. 1929 machte Dr. John Davidsons "Wundervolle" Entdeckung welche nach seinen Tod

Vergessen wurde, nach ca 50Jahren setzte Dr. Bjoedne Eskeland die Theorie in die PraxisUm mit unglaublichen Folgen für Menschen.Hierbei geht es um das Hauptprodukt Laminine von der Firma LifePharm GlobalNetwork.

Laut Unternehmensangaben und auch vielen realen Anwenderberichten erzeugt diese Nahrungsergänzung in sehr vielen Bereichen wirklich beeindruckende Wirkungsergebnisse.

Kevin Sorbo (Hercules Darsteller) einer der Pioniere in den USA und schwört auf dieses Produkt Laminine. Lifepharm GlobalNetwork ist 2001 gegründet worden, hat sich dann 2010 entschlossen, diese patentierten Produkte über das Empfehlungsmarketing zu vermarkten. In 2015 wurden viel europäische Länder von Lifepharm Global eröffnet, darunter auch Deutschland seit Oktober 2015, seit dieser Zeit sorgt das Produkt Laminine jetzt für Aufsehen in der Nahrungsergänzung- und Network Branche.

Außergewöhnliche internationale Presseberichte, wie z.B. in der Dailymail mit zahlreichen Studien die vorhanden sind, konnten mich von der Besonderheit dieser Firma überzeugen.

Es wurde bereits mit einigen Wissenschaftlern, Doktoren und anderen Medizinern in Deutschland Kontakt aufgenommen, welche das Produkt Laminine als unterstützendes Nahrungsergänzungsprodukt wirklich empfehlen.

Für LifePharm Global Network ist es sehr wichtig und legt größten Wert auf optimale Inhaltsstoffe und Verarbeitung um die Wirksamkeit seiner Produkte zu gewährleisten. LPGN lässt unabhängige Studien erstellen, welche die Wirkung der Produktlinie klinisch nachweisen. Diese Studien werden durch die Mitglieder des wissenschaftlichen Expertengremiums begleitet. Die Lifepharm Produkte wurden sogar in der preisgekrönten amerikanischen TV-Show „American Health Journal“ präsentiert.

Durch die unglaublichen Wirkungsberichte und meinen eignen sehr positiven Erfahrungen,wurde jetzt schon das Interesse einiger Top Networker geweckt und auf den Plan gerufen, die nicht nur vom Produkt schwärmen sondern auch von dem etwas „anderen“ Vergütungssystem begeistert sind.

Die wichtigste Philosophie des Unternehmens ist „Willkommen in den besten Jahren deines Lebens“ bei diesem Produkt mit Vergütungsplan kann jedoch die kurzfristige Refinanzierung der eigenen Produkte für den Partner für jeden schnellsten ermöglicht werden. Die Produktpreise sind für Leistung und Ergebnisse sehr moderat gehalten und für jedermann erschwinglich.