Vorgesetzte zu Führungskräften entwickeln

„Führungskräfte nennen wir diejenigen Mitarbeiter, die ihren Kollegen nicht vorgesetzt sind, sondern ihnen Wege weisen und sie ertüchtigen, diese Wege selbständig zu gehen.“ (Prof.

Querulix, „Volksmund“)

Führungskräfte sind dafür verantwortlich, daß den Kunden ihrer Betriebe genau die Qualität der Leistung geliefert wird, die sie bestellen, und zwar nachhaltig und zuverlässig. Führen heißt in diesem Zusammenhang, dafür zu sorgen, daß Mitarbeiter das tun, was zur kostenoptimalen Erstellung und Erhaltung der von den Kunden geforderten Leistungsqualität getan werden muß.

Führen bedeutet sehr viel mehr als Mitarbeiter zur Ausführung erteilter Aufgaben anzutreiben. Führen heißt, in den Mitarbeitern den Wunsch zu wecken, ihnen die Möglichkeit zu geben und sie zu befähigen, gegebene Aufgaben in eigener Verantwortung so gut wie nur möglich zu erfüllen.

Die Ansprüche, die eine Führungsaufgabe an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf Führungspositionen stellt, ergeben sich aus der Komplexität der zu erstellenden Leistung und den dazu benutzten Mitteln und Methoden. Mitarbeiter zu führen, die einfache Tätigkeiten ausüben, die mit etwas Routine zuverlässig entsprechend den Vorgaben (Kundenwünschen) ausgeführt werden können, stellt geringere Ansprüche an die Führungsqualitäten von Vorgesetzten als Mitarbeiter, die komplexe Aufgaben haben, deren vorgabegerechte Lösung nicht eindeutig ist und erst gefunden werden muß.

„Exzellent führen – Durch Führungsqualität vom Vorgesetzten zur Führungskraft"

Der Führungsstil der Vorgesetzten muß zu den Mitarbeiter/innen und ihren Aufgaben passen. Und die Vorgesetzten müssen zu ihren Führungsaufgaben passen, die sich aus der Aufgabenstellung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben. Inwieweit das der Fall ist, entscheidet maßgeblich über das menschliche (Führungs-)Klima und damit auch über den Führungserfolg der Vorgesetzten, der sich letztlich in der Leistung für die Kunden niederschlägt.

Führungskräfteentwicklung soll helfen, daß Führungsqualitäten entdeckt und gefördert werden. Dazu sind Systematik und Nachhaltigkeit unverzichtbar. Training on the Job allein genügt ebenso wenig wie bei Leistungssportlern.

„Wer seiner Führungsrolle gerecht werden will, muß genug Vernunft besitzen, um die Aufgaben den richtigen Leuten zu übertragen und genug Selbstdisziplin, um ihnen nicht ins Handwerk zu pfuschen.“ (Theodore Roosevelt)

In dem Praktischen Assistenten und Soforthelfer „Exzellent führen – Durch Führungsqualität vom Vorgesetzten zur Führungskraft" werden die Grundlagen effizienter und effektiver Führung systematisch und übersichtlich dargestellt. Im Mittelpunkt stehen die richtige Auffassung und korrekte Wahrnehmung der Führungsfunktionen 1. Informieren, 2. Initiieren, 3. Qualifizieren, 4. Koordinieren/Kooperieren, 5. Kontrollieren. Sie werden ausführlich und leicht nachvollziehbar beschrieben: Nicht nur Führungsnachwuchskräfte, sondern auch „Alte Hasen" erhalten dadurch wertvolle Anregungen zur Überprüfung und Optimierung ihres Führungsverhaltens.

„Exzellent führen – Durch Führungsqualität vom Vorgesetzten zur Führungskraft“ ist im eVerlag READ – Rüdenauer Edition Autor Digital als eBook im Umfang von 215 Seiten erschienen (ISBN 978-3-943788-01-3) und für 24,95 Euro dort und in allen guten (Internet-)Buchhandlungen erhältlich.

