Vorortberatung zur beruflichen Reha in Eilenburg

Am 5. September steht das Infomobil des Berufsförderungswerks Leipzig (BFW Leipzig) auf dem Marktplatz in Eilenburg.

Dort können sich Interessenten zu Fragen der beruflichen Rehabilitation am weißen BARKAS beraten lassen. Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen können sich beim Beraterteam informieren, um den Weg zurück in Arbeit durch eine Umschulung bzw. Qualifizierung zu finden.

„Von 8:30 Uhr bis 14:30 Uhr werden wir auf dem Marktplatz Gespräche zur beruflichen Rehabilitation führen“, erklärt Corinna Schulze vom Bereich Marketing des BFW Leipzig. „Mit dieser Beratung vor Ort in den Sommermonaten erweitern wir unsere monatlichen Informationsveranstaltungen in Leipzig.“ „Dazu fahren wir mit dem weißen BARAKAS verschiedene Städte in Mitteldeutschland wie dieses Mal Eilenburg an“, ergänzt ihr Kollege Steffen Gonsior. Das Informationsangebot richtet sich an Menschen, die aufgrund von Krankheit oder Unfall ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr ausführen können. „Es ist eine erste Beratung“, berichtet Kollegin Corinna Schulze, „die nach oft monatelangem Krankheitsverlauf wieder eine Perspektive zur Rückkehr ins Arbeitsleben aufzeigen kann.“

Der weiße BARKAS ist als Infomobil des BFW Leipzig in Sachen Beratung zur beruflichen Rehabilitation in Eilenburg unterwegs. © A. Starke, BFW Leipzig

[Großes Bild anzeigen]

„Im Gepäck haben wir Informationen über die Zugangswege zur beruflichen Rehabilitation und über die Chancen, um z.B. durch das Erlernen eines neuen Berufes wieder in Arbeit kommen zu können“, weiß Steffen Gonsior zu berichten. In diesen Gesprächen könne man gezielt auf einzelne Fälle eingehen.

Das Angebotsspektrum für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen ist im BFW Leipzig mit gut 45 Qualifizierungsangeboten – von der Umschulung im kaufmännischen oder gewerblich-technischen Bereich bis hin zu Vermittlungsmaßnahmen – sehr breit aufgestellt. „Wir erläutern in unseren Beratungen den Gesprächspartnern die Zugangsvoraussetzungen, um dieses breite Angebot nutzen zu können“, so Corinna Schulze weiter.

Die berufliche Rehabilitation bietet für alle Seiten positive Aspekte. „Zum einen erhalten betroffene Menschen eine zweite Chance auf einen Neubeginn im Arbeitsleben. Zum anderen könnten Unternehmen besonders auf diese Menschen bauen, die hoch motiviert die berufliche Qualifizierung absolvieren“, so Steffen Gonsior vom BFW Leipzig. Es gehöre viel Willen und Engagement dazu, trotz gesundheitlicher Einschränkungen wieder ins Arbeitsleben einsteigen zu wollen. Diese Bereitschaft und die Lebenserfahrung aus dem ersten Beruf sind wichtige Argumente, um schnell in ein Unternehmen integriert zu werden. Die Erfahrungen zeigen, dass viele Unternehmensverantwortliche genau auf diese Werte bauen.

Der nächste Haltepunkt für das Beratungsteam am weißen BARKAS ist in Torgau am 15. September 2017. Weitere Termine der Infomobiltour durch Mitteldeutschland finden Interessenten auf dieser Seite: http://www.bfw-leipzig.de/infomobiltour

2.839 Zeichen

Erstellt: Michael Lindner/BFW Leipzig