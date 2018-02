Vorteile des Schachspielens online

Das Leben ist wie ein Schachspiel. Dieser Satz wird von allen und überall gebraucht, sei es zur Rechtfertigung oder als Ursache des Triumphes.

Gleichzeitig denken wir nicht immer über die Tiefe und Zweckmäßigkeit dieser Worte nach. So sagen die Leute, die die Korrektheit dieser Wörter verstehen und ihre Fähigkeiten jeden Tag anwenden, sowohl im geschäftlichen als auch im persönlichen Leben. Spielen Sie online Schach bei www.schachkostenlos.de kostenlos mit einem Computer oder Spielern aus der ganzen Welt.



Jeder in seinem Leben beginnt sich während des Spiels zu entwickeln. Was auch immer es war, wir finden darin das Vergnügen und die Ruhe. Mit anderen Worten, wir entladen das Gehirn, lassen es ruhen und entspannen. Schach bezieht sich auf die Art von Spielen, die von Kindheit an interessant werden und sich auf Wunsch zu Sportmeistern und Weltmeistern entwickeln. Es sollte daran erinnert werden, dass Schach jedem hilft, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration zu entwickeln und sowohl geistige als auch körperliche Fähigkeiten zu entwickeln. Viele psychologische und soziale Studien werden durchgeführt, indem beobachtet wird, wie sich eine Person beim Schachspiel verhält. Dies ermöglicht es Ihnen, den Grad der Entwicklung seiner Intelligenz, Breite des Denkens und Vorausschau in seinen Handlungen zu erkunden.

Zwei Spieler, 64 Zellen, jeweils 16 Figuren und nichts auf der Welt werden dich nicht davon abhalten, den ersten Schritt zu machen. Schritt zum Sieg, zur Perfektion, zum Vergnügen.

Wenn das Spiel beginnt, überwältigen Emotionen immer noch deinen Kopf, denkst du vernünftig und entschieden. Es gibt viele Optionen für das Spiel, vielleicht eine bestimmte Strategie. Sofort gibt es eine Idee - was soll man weiter machen? Hier geht es vor allem nicht darum, "Feuerholz zu hacken". Die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden und für ihre Handlungen verantwortlich zu sein, ist das erste Ergebnis des Spiels. "Fehler sind das Salz des Schachs", sagte einer der Teammaster.

Mit jedem Vorbeigehen der "Feind" -Figur beginnen Sie, anders zu denken - schneller, effizienter, einen Schritt nach vorne zu denken, volitionale Fähigkeiten und Originalität des Denkens zu manifestieren. Es ist möglich, Schach für immer zu studieren, es gibt keine Literatur, die alle Kombinationen beschreibt, die von der Partei erfolgreich gespielt werden können.

Es ist auch sehr interessant, den Gegner zu studieren - der Gesichtsausdruck mit der Ungewissheit, das Lächeln im nachdenklichen Spiel, die einfachen Gesten, lassen Sie die intuitive Annahme über den möglichen Schritt des Gegenübers machen. Es ist das Bewusstsein, dass Sie Ereignisse antizipieren können, fügt dem Spiel Spannung und Inspiration hinzu.

Und jetzt kommt die Zeit, wenn es nur wenige Züge zum Finale gibt, du zögerst nicht, sie zu machen und dich zu amüsieren, was nicht einmal erwartet wurde - ein Gefühl des Sieges, eine Welle von Emotionen und der Wunsch, mehr und mehr zu spielen.

Jemand wird sagen: "Schach ist kein Sport, es ist langweilig und nicht interessant", sagen diejenigen, die die Zahlen nie berührt oder sich bei der ersten Niederlage ergeben haben, ohne zu versuchen, ihre eigenen Fehler zu korrigieren oder die Meinungen anderer zu hören. Wer jedoch lange Zeit Schach spielt, ansonsten als Sport, der überall und jederzeit (auch im Raum der Schwerelosigkeit) geübt werden kann, wird nicht gerufen.

Wählen Sie Ihren Stil. Diese Handschrift, mit der Sie erkannt werden, die Lust, von der Sie erwartet werden, Ihre eigene Figur, Funktion, Ihr Spiel.

Teile deine Hobbys mit anderen. Beziehen Sie sie ein, um Schach zu spielen. Schach ist ein wunderbares Geschenk für jeden, unabhängig von seinem sozialen Status, seiner finanziellen Sicherheit und seinem Alter. Dies ist ein universelles Geschenk für Männer und Frauen. Ein besonders nützliches Geschenk für Schach wird für Kinder sein, deren ursprüngliche Modelle auf unserer Website ausgewählt werden können.

Wähle Schach nach deinen eigenen Vorlieben und Wünschen. In unserem Geschäft gibt es viele Arten von Schachbrettern, Figuren, originellen Geschenksets für jeden Geschmack für die anspruchsvollsten Spieler, sowohl Amateure als auch Profis.