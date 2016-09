Vortrag Komplexitätsmanagement: Komplexität meistern

Der Managementberater Michael Schwartz hält einen Vortrag zum Thema Komplexitätsmanagement und Personalführung im digitalen Zeitalter an der Uni Köln

„Komplexität meistern, Individualisten führen“ – so lautet eines Vortrags, den der Managementberater Michael Schwartz am 24. Oktober 2016 um 10 Uhr in der Aula der Uni Köln hält. In dem circa zweistündigen Vortrag befasst sich der Inhaber des Instituts für integrale Lebens- und Arbeitspraxis (ilea-Institut), Esslingen bei Stuttgart, unter anderem mit folgenden Fragen: Warum steigt die Komplexität in den Märkten, den Unternehmen und in unserem Privatleben? Was bedeutet dies für unser Handeln – beruflich und privat? Kann man Komplexität managen? Und: Welche Konsequenzen ergeben sich aus der gestiegenen Komplexität und den veränderten Erwartungen der Mitarbeiter für die Mitarbeiterführung?

Ausgehend von der Veranschaulichung des Phänomens Komplexität erläutert der Diplom-Physiker, der vor seiner Beratertätigkeit Führungskraft und Projektmanager in der (Software-)Industrie war, warum so viele Personen und Organisationen Probleme mit dem Managen von komplexen Situationen und Konstellationen haben. Hierauf aufbauend stellt er Strategien vor, wie Komplexität erfolgreich „gemanagt“ werden kann. Zudem erläutert er, wie sich Unternehmen künftig organisatorisch aufstellen sollten, um mit der steigenden Komplexität ihrer Organisation sowie Marktkomplexität zurechtzukommen. Intensiv geht er dabei auch darauf ein, wie Führung in einem zunehmend vernetzten Unternehmensumfeld gelingt, in dem die Know-how-Träger häufig selbstbewusste Individualisten sind, die sich nicht mehr per Anweisungen führen lassen und sich bei ihrer Arbeit verwirklichen möchten.

Personen, die sich für das Thema Komplexitätsmanagement und Führung im digitalen Zeitalter interessieren, sind zu dem Vortrag herzlich eingeladen. Der Besuch des Vortrags mit anschließender Diskussion ist kostenfrei. Nähere Infos über den Vortrag an der Uni Köln finden Interessierte auf der Webseite des ilea-Institut (http://www.ilea-institut.de ) in der Rubrik Veranstaltungskalender. Sofern gewünscht hält Michael Schwartz den Vortrag auch in Unternehmen.