WEITBLICK für die kalten Herbst- und Wintertage

Für die Monate am Ende des Jahres ist eine passende Oberbekleidung im Berufsalltag unabdingbar.

Besonders im Herbst ist darauf zu achten, dass die Jacken der Mitarbeiter wind- und wasserabweisend, aber dennoch atmungsaktiv bleiben. Bei Arbeiten im Freien sollte zudem die Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt werden.Die Softshelljacke von WEITBLICK | Gottfried Schmidt erfüllt diese Anforderungen optimal und präsentiert Ihre Mitarbeiter in einem coolen Look. Die einfarbige Jacke überzeugt durch modisch, dezente Kontraste, die durch offenliegende, andersfarbige Reißverschlüsse hervorgehoben werden. Die körpernahe Passform der Softshelljacken wird durch die ergonomisch geformten Raglanärmel unterstützt. Zudem schützt eine innenliegende Blende das Kinn am Stehkragen. Für eine gute Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit, beispielsweise auf Baustellen oder im forstwirtschaftlichen Bereich, sorgen Reflexpaspeln an der Jacke.Für den Stauraum der Werkzeuge wurden insgesamt sechs verschließbare Taschenlösungen für innen und außen konstruiert. Die Damen- und Herrenmodelle der Softshelljacke sind in vielfältigen Farben, wie Bottle, Convoy, Black, Red und Navy erhältlich. Zudem garantiert eine am Markt nicht vergleichbare Materialauswahl die industrielle Aufbereitung der Jacke durch die textile Servicedienstleistung. Nach getaner Arbeit bietet die Softshelljacke sogar für die Freizeit einen stylischen Look. Dies beweist: Eine Softshelljacke, die vielseitig einsetzbar ist und sich auch für andere Branchen eignet.

So auch die neuen WEITBLICK Core Winterjacke, die als perfekte Ergänzung für die kalten Wintertage getragen werden kann. Das schlichte, einfarbige Design macht es möglich, dass diese Winterjacke sowohl über einem Business-Outfit als auch im Workwear Bereich gut aussieht. Für kalte und regnerische Tage eignet sich die Jacke im Winter besonders gut, denn das gesteppte Innenfutter, die separaten Fleece-Einsätze im Halsbereich sowie zusätzliche Ärmelbündchen gewährleisten eine wärmende Funktion. Highlight an der Winterjacke ist die durch einen Reißverschluss abnehmbare Kapuze, die sich zudem im Gesichtsbereich individuell einstellen lässt. Auch hier sorgen dezente Reflexpaspeln für eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln. Mit insgesamt sechs Taschen bietet das Unisexmodell ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten für Arbeitsutensilien im Alltag. Erhältlich in den Farben Black, Navy und Convoy ist die Jacke auch für die Industriewäsche geeignet.

Für einen perfekten Auftritt nach außen können Sie ganz individuell Ihr Unternehmenslogo und/ oder den Namen des Mitarbeiters auf die Kleidung anbringen lassen. Dies hinterlässt nicht nur einen guten Eindruck beim Kunden, sondern stärkt auch das Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter zum Unternehmen. Entscheiden Sie welche Veredelungstechnik zu Ihrem Unternehmen am besten passt, denn „Nummer war gestern, Name ist heute“. Speziell für die Individualisierung dieser beiden Jacken empfehlen wir das Stickabzeichen oder den Transferdruck/ Thermopatch.