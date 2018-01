WEKO Kinderland-Party in Rosenheim

Große WEKO-Kinderland-Party am Freitag, 02. und Samstag, 03.02.2018 in Rosenheim

Ein echtes Highlight am Freitag ist das lustige Show-Programm des großen Ballon-Künstlers Tobi van Deisner. Mit seiner Mega-Ballon-Show begeistert er garantiert Zuschauer jeder Altersgruppe. Da kann es schon einmal vorkommen, dass Tobi während seiner Show komplett in seinem Ballon verschwindet. Mit einer aufregenden Zauber-Show sorgt am Samstag Zauberclown Manuela für einen Tag voller Spannung, Spaß und Zauberei.

Außerdem im Programm: Kinderanimations-Show, Kinderschminken, Ballon-Modellage und Bayerns größtes Ausmalbild.

Mit dem WEKO-Kinderland bietet Bayerns schönstes Einrichtungshaus einen idealen Service für große und kleine Gäste. Während die Erwachsenen gemütlich im WEKO-Einkaufsparadies bummeln, warten auf die Jüngsten mit Kino, einem großen Bällebad und Bobby-Car-Racing-Parcours echte Highlights, bei denen garantiert keine Langeweile aufkommt.

Unser geschultes Servicepersonal empfängt alle Kinderland-Besucher von Anfang an herzlich, verstaut Jacken und Mitbringsel sicher in den Spinden des neu gestalteten Empfangsbereichs und präsentiert außergewöhnliche, kindgerechte Erlebniswelten. Ob Bauernhof-Ecke, Kinderküche, Piraten-, Prinzessinnen- oder Bastelbereich, hier findet jeder einen Platz, der garantiert Freude bereitet.

WEKO freut sich auf Ihren Besuch!

Programm:

02.02.2018 von 13.00 - 18.00 Uhr

Tobi van Deisner Ballonshow und MEGABallon 13.00 / 15.00 und 17.00 Uhr

Kinderanimations-Show 14.00 und 16.00 UhrKinderschminken 13.00 bis 18.00 UhrGrößtes Ausmalbild Bayerns im WEKO Kinderland

03.02.2018 von 11.00 - 17.00 Uhr

Zauberclown Manuela Zaubershow 11.00 / 14.00 und 16.00 Uhr

Kinderanimations-Show 12.00 und 15.00 Uhr

Ballon-Modellage 11.00 bis 17.00 Uhr

Größtes Ausmalbild Bayerns im WEKO Kinderland