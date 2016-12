WEWA AG erweitert Portfolio für die Industrie durch neueste PCAP-Touchscreen-Technologie

Um den immer umfangreicheren Bedienungsfunktionen von Maschinen auch in rauen Industrieumgebungen gerecht zu werden, setzen die Kunden immer häufiger auf Touchscreen-Monitore und Touchscreen-PC mit der neuesten PCAP-Technologie.

Bereits seit 2008 hat sich die WEWA AG aus Bochum hierauf spezialisiert und kann nun mit Erfolg die neuesten PCAP-Varianten von 10“ bis 46“ im Smartphone-Look mit robuster und schlagfester Touchscreen-Oberfläche speziell auch für den Industriebereich anbieten.Ob Feuchtigkeit oder aerosolhaltige Luft direkt auf das Display des PCAP-Touchscreens einwirken oder ungewollte Kratzer auf dem Display entstehen ist für die PCAP-Technologie kein Problem. Bei resistiven, kapazitiven oder IR-basierten Touchsystemen ist dieses ein absolutes „no go“, da dieses schnell zu ungewollten Touch-Reaktionen auf dem Screen führt und in der Regel so zu erheblichen Produktionsproblemen führt.Gerade in der Industrie gibt es Anwendungen, in denen solche Fälle sich nicht vermeiden lassen. Das können etwa Umgebungen sein, in denen mit Schmutz, Chemikalien oder mechanischen Berührungen zu rechnen ist. Projected Capacitive (PCAP) verspricht hier Abhilfe durch robustere Screens, die zusätzlich sehr gute Lichtdurchlässigkeit und optimale Farbdarstellung bieten können.Die neue PCAP-Touchscreen-PC-Serie der WEWA AG gibt es in den Größen von 10“ bis 46“ und in verschiedenen Prozessorvarianten von Intel Celeron bis Intel i7 in einem superflachen Gehäuse von nur ca. 50mm Bautiefe.Als Speicher stehen Industrie-SSDs und HDDs in frei wählbaren Speichergrößen für Windows 7/8.1/10 und Linux zur Verfügung.

Sämtliche Touchscreen-PCs werden in Bochum nochmal einem Stresstest unterzogen und mit Linux bespielt, so dass eine RMA-Quote von weit unter 1% gewährleistet werden kann.Individuelle kundenspezifische Wünsche wie integrierte RFID-Reader, Bon-Drucker oder integrierte Kameras können auch in kleinen Stückzahlen gefertigt werden.