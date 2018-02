WEWA-TV 4K-UHD PCAP Touchscreen-Systeme im Großformat, der Zukunftstrend im Digital Signage Markt

Die WEWA AG ist bei Vertretern der Industrieproduktion und auch der Öffentlichkeit bekannt durch Digital Signage Systeme jeglicher Bauart.

Diese Stellung wurde in langjähriger Arbeit durch Umsetzung und Realisierung verschiedenster Großprojekte hart erarbeitet und zeigt das Experten Wissen und Know-Hows , was in jahrelanger Arbeit entstanden und weiterentwickelt worden ist.Die neue Angebotserweiterung von 4K-UHD PCAP Systeme in Größen bis zu 110“ und das damit verbundenen Absatzpotenzialen überzeugt sogar Experten am Markt und stärkt das Unternehmen im Kerngeschäft.

„Heute wünschen sich Kunden möglichst schlanke Geräte mit neuesten Techniken, großen Bilddiagonalen, hochauflösender Bildqualität, exzellentem Kontrast, extrem schnellen Reaktionszeiten und natürlich optimalen Auflösungsraten für Grafiken“ so CEO der WEWA AG Karl-Heinz Wagner, „4K-UHD Systeme, wie der WEWA-TV 55“ 4K-UHD PCAP fanless Touchscreen-PC sind vollgepackt mit modernster Technik, dabei sehr preisgünstig und können vor allem durch die Qualität der Bildwiedergabe überzeugen. Dies erweist sich vor allem für die Kunden als Vorteil, die Wert auf die Qualität in Verbindung mit überschaubaren Kosten legen.“

Die 4K-UHD Systeme sind für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten wie z.B. Schulen mit Anzeigesysteme für die Vertretungspläne, Kliniken mit Speisepläne, Webcam-Bilder, Termin- und Veranstaltungshinweise, Unternehmensfilme und Ähnliches, die Industrie mit der Wiedergabe und Visualisierung von Produktionsdaten z.B. in Fertigungsstätten, Einkaufszentren (POS) als Hinweistafeln, für Werbespots der Einzelhändler bzw. deren Lieferanten, Ankündigungen von Veranstaltungen oder Eigenwerbung des Centers, gut besuchte Standorte (POI) wie z.B. Hotels, Großmärkte, Flughäfen, Bahnhöfe etc. für zielgruppengerechte Werbung, Nachrichten, Wetterinformationen etc., im Unternehmensbereich für die Eigenvermarktung oder für die Produktionsinformationen in Werkhallen.

WEWA AG, der Spezialist für anspruchsvolle Kunden bietet preisgünstige Digital Signage, Industrie und Touchscreen Systeme ab Werk zu Fabrikpreisen.

Erkundigen Sie sich nach Digital Signage, Industrie und Touchscreen Systeme der neusten Generation. Individuelle kundenspezifische Sonderlösungen, angepasst auf die Bedürfnisse des Kunden sind auch ab geringen Stückzahlen möglich.WEWA AG wir machen Lösungen!