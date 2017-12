WM-Planer 2018 von Textilausstatter.de

Sehr geehrte Damen und Herren, die Mannschaften, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland aufeinandertreffen, stehen jetzt fest.

Und auch wir wissen bereits, wen Sie beim großen Fußball-Fest ins Rennen um die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden schicken können: Ihre Textilausstatter-Fußball-Stars 2018!- Textilausstatter Wandplaner:- Textilausstatter Pocketplaner:- Textilausstatter Scheckkartenplaner:Für Ihre Markenpräsenz im Großformat Spielpläne und Storys rund um die WM 2018Alles Wichtige kompakt im Blick.Natürlich bieten Ihnen die Textilausstatter Fußball-Stars jede Menge Raum für Ihren Firmeneindruck an exponierter Stelle,damit Ihre Marke und Ihr Unternehmen möglichst viele Treffer bei Ihren Kunden landen können.Deshalb: Zeigen Sie Präsenz auf dem Platz!Disponieren Sie jetzt Ihren Bedarf und profitieren Sie im Aktionszeitraum vom 15.12.2017 – 15.01.2018 von einem Preisvorteil von bis zu 10 %auf unsere WM-Artikel.Wir wünschen Ihnen schon heute eine erfolgreiche Fußball-WM 2018 – „dobro pozhalovat“ (Herzlich Willkommen)!

TextilAusstatter.de - exklusive Firmenbekleidung, Textile Werbeartikel.

Wenn Sie mit repräsentativer Mitarbeiterbekleidung und originellen Werbemitteln auf Ihr Unternehmen aufmerksam machen möchten, sind Sie bei TextilAusstatter in guten Händen! Als Spezialist im Segment Textil- und Werbemittelproduktion sind wir erfolgreich für unsere Kunden tätig und Ihr routinierter und zuverlässiger Partner für textile Werbeartikel und Arbeitskleidung.

Mitarbeiterbekleidung: bestickte Jacken, Hemden, Caps und Poloshirts.

Ihre Firmenbekleidung soll Konsumenten ansprechen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Als versierte Experten für Textilveredelung setzen wir Ihre Wünsche exakt nach Ihren individuellen Vorgaben um und stehen Ihnen bei eventuellen Fragen zu unseren Produkten und Druckverfahren selbstverständlich gern zur Verfügung. Ob Sie eine neue, werbewirksame Garderobe für Ihre Belegschaft wünschen oder Stofftaschen mit Ihrem Firmenlogo bedrucken lassen möchten, wir kümmern uns mit höchster Professionalität um Ihren Auftrag und wickeln diesen schnell und zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ab.

Verschönern Sie Ihre Mitarbeiter und schaffen Sie so ein Alleinstellungsmerkmal.

Wenn Sie gut aussehen, fühlen Sie sich gut. Um ideale und hochkarätige Kunden anzuziehen, müssen Sie sich auf ihrer Ebene bewegen. Selbst wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, ziehen Sie sich so an, dass Sie an Ihrem Schreibtisch beeindrucken. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter jeden Tag aufstehen und sich so kleiden als hätten sie ein erfolgskritisches Geschäftstreffen vor sich – auch wenn es sich nur um Telefonkonferenzen vom Schreibtisch aus handelt. Gestalten Sie Ihr äußeres Erscheinungsbild über Ihre Kunden hinausgehend – Sie und Ihre Mitarbeiter möchten so aussehen und sich so fühlen, wie dies dem maximalen Erfolg entspricht. Sie werden so aus einem völlig anderen Selbstverständnis heraus sprechen und agieren und dies all Ihre geschäftlichen Interaktionen durchdringen.Haben Sie Interesse an unserer Serviceleistung, dann melden Sie sich noch heute bei uns!