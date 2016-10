WMD lädt zum Infotag für SAP Anwender nach Leipzig

Über digitalisierte Posteingangs- und Rechnungsverarbeitung innerhalb von SAP informiert WMD am 17. November 2016 auf einem INFOTAG für SAP-Anwender im Radisson Blu Hotel Leipzig, Augustenplatz 5-6, 04109 Leipzig. Mit dabei ist die Firma WinShuttle aus München als Experte für das Thema Stammdatenabgleich in SAP.

SAP-Anwender aus Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen, die täglich ein hohes Volumen an Eingangspost inklusive Rechnungen zu verzeichnen haben, erfahren auf dem Leipziger Infotag, wie sie eine vollautomatisierte Klassifikation, Verarbeitung und Archivierung eingehender Informationen erreichen können. Kurze und prägnante Vortragsslots führen durch den Tag. WMD erläutert die Digitalisierung der Posteingangs- und Rechnungsverarbeitung innerhalb von SAP und welche Verbesserungen sich dadurch ergeben. Demonstriert wird anhand der ganzheitlichen xSuite-Lösungen für Rechnungsverarbeitung, Posteingang, Archiv und Aktenmanagement, wie diese Optimierungen in den Prozessen umgesetzt werden können.



Als Referenzkunde informiert die Thüringer Energie über Zielsetzung, Projektverlauf und die tägliche Arbeit mit der WMD-Rechnungsprüfungslösung sowie den erzielten Mehrwert für den gesamten Betrieb. Ein Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf dem Thema SAP-Stammdatenabgleich. Peter Körner von WINSHUTTLE erläutert, warum die Kontrolle von SAP-Stammdaten so komplex geworden ist und welche Auswirkung eine unzureichende Datenqualität auf allen Ebenen des Unternehmens hat. Die Besucher/innen erfahren, wie Sie die SAP-Massendatenanlage und -pflege automatisieren und ihre Datenqualität dauerhaft erhöhen können.

Weitere Information und Anmeldung: http://www.wmdinfotag.de.pagedemo.co/