WORLDHOTELS INTERNATIONAL LEADERSHIP CONFERENCE 2016

WORLDHOTELS ZEICHNET FLORIAN WEITZER, MANAGING OWNER WEITZER HOTELS, AUS Frankfurt, 19. September 2016 – Auf seiner alljährlichen Worldhotels International Leadership Conference hieß Worldhotels vom 14. bis zum 17. September rund 50 Hoteliers und führende Industrieexperten willkommen.

Die Konferenz fand im neuen Courthouse Hotel Shoreditch in London statt und hatte den gegenseitigen Austausch und die Diskussion zukünftiger Branchenthemen zum Ziel. Während des Zusammentreffens stellte die internationale Hotelgruppe auch World Online vor – ihre neuen digitalen Vertriebs- und Marketing-Strategien.Während der International Leadership Conference informierten renommierte Gastredner die Hoteliers der Gruppe über die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen in der Reiseindustrie. Zu den Rednern gehörten unter anderem, Peter O’Connor, Ph.D. Professor of Information Systems von der Essec Business School, der über Trends in der globalen Distribution sprach und Kate Ancketill, CEO von GDR Creative Intelligence, die über die digitale Landkarte und die Zukunft der Hotelindustrie referierte. Weitere Redner waren David Goodger, Director Tourism Economics, der einen wirtschaftlichen Ausblick über die Tourismusindustrie gab und André Wiringa, Chief Experience Officer & Strategic Consultant bei Performance Solutions, der den Ansatz des „Reverse Thinking“ erläuterte. Der Extremsportler Joey Kelly hielt eine inspirierende Rede mit dem Titel „No Limits. How I reach my goals“.Dirk Führer, CEO von Worldhotels: “Die jährliche Leadership Conference bietet einen perfekten Rahmen, um uns mit den anwesenden Hoteliers auszutauschen und unsere zukünftigen Strategien zu besprechen. Durch den intensiven Austausch mit den Partnern können wir unsere Arbeit den Bedürfnissen und Anforderungen der unabhängigen Hotels noch besser anpassen.“Ein Highlight der Konferenz war die Vergabe des Worldhotels Leadership Award 2016 an Florian Weitzer, Geschäftsführer der Weitzer Hotels. In ihrer Rede lobte Carina Stegmayer, Worldhotels Vice President of Operation, Weitzers Leidenschaft ungewöhnliche Ideen umzusetzen und kontinuierlich neue Trends aufzugreifen. Weitzer hat den 100-Jahre alten Familienbetrieb 2003 übernommen und den fünf unternehmergeführten Hotels seinen persönlichen Stempel aufgedrückt.

Über Worldhotels:

• Worldhotels ist eine globale Marke, die einige der weltweit einzigartigsten Hotels zusammenbringt. Worldhotels richtet sie sich an Geschäfts- und Urlaubsreisende, die bei ihrer Hotelwahl authentische und lokale Erlebnisse suchen. Zum Worldhotels-Portfolio gehören 450 Hotels in 250 Destinationen und 65 Ländern weltweit.

• Mit über 45 Jahren Erfahrung in der Hotellerie hat das Unternehmen es sich zur Aufgabe gemacht, Zugang zu einzigartigen Vier- und Fünf-Sterne-Hotels zu ermöglichen. Jedes Hotel hat einen strengen Auswahlprozess durchlaufen, um sicherzugehen, dass es den hohen Qualitätsanforderungen der Gruppe entspricht. Jedes Hotel wird außerdem jährlich auf über 600 Qualitätskriterien überprüft.

• Als globale Markte stärkt Worldhotels unabhängige Hotels, die ihren individuellen Charakter und ihre Identität behalten möchten. Mit ihrem „Affiliation Model“ bietet die Gruppe eine umfassende Palette an Services, die globales Marketing, Sales, Training, E-Commerce und modernste Technologie- und Vertriebslösungen beinhaltet.

• Gäste können für jeden qualifizierenden Aufenthalt Punkte mit dem gruppenweiten Kundenbindungsprogramm „Worldhotels Peakpoints“ (worldhotels-peakpoints.com) sammeln und diese dann für Geldgutscheine eintauschen. Alternativ können sie auch bei jeder Übernachtung Meilen sammeln, dank einer umfangreichen Liste von 23 Vielfliegerprogrammen der weltweit führenden internationalen Fluggesellschaften. Air France, Cathay Pacific, Lufthansa und United Airlines sind nur einige der Partner, die Meilen sammeln mit Worldhotels so einfach machen.

