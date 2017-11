Wandel bei der Auftragslage für deutsche Werkzeugmaschinen

Zu Beginn des zweiten Halbjahres wurde seitens der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie ein 13 prozentiger Zuwachs bei den Aufträgen bezogen auf den gleichen Zeitraum des Vergangenen Jahres vermeldet.

Die Aufträge aus dem Inland sind um 31 Prozent gestiegen, während Kunden aus dem Ausland 5 Prozent mehr bestellten. Für den kompletten 9-Monats-Zeitraum des laufenden Jahres ist bei allen Aufträgen eine Steigerung von 3 Prozent zu verzeichnen. Inländische Aufträge gingen um 2 Prozent zurück, ausländische Bestellungen stiegen indes um 5 %. Die Auftragslage bei Zerspanung und Umformtechnik halten sich die Waage. Der Geschäftsführer des Branchenverbandes VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), Dr. Wilfried Schäfer sagte eine noch deutliche Steigerung gegen Ende des Jahres voraus. So verzeichne man im neunten Monat des Jahres 2-stellige Zuwächse über alle der Aggregate, was den stärksten Anstieg für das laufende Jahr bedeute. Hier schlagen insbesondere inländische Bestellungen mit einem Zuwachs von satten 46% zu Buche, wodurch in gerade einmal einem Monat die bislang gezeitigten Verluste im Laufe des Jahres nahezu egalisiert seien. Dies sei der Beginn der für die zweite Jahreshälfte erwarteten Trendwende wusste Schäfer erfreut zu verkünden. Ursächlich sieht er die EMO in Hannover an, wo in nicht unerheblichen Umfange Aufträge geschrieben worden seien.



Aufträge aus Südeuropa kurbeln das Geschäft an

Sowohl aus Staaten des Euro-Raumes wie auch aus dem nicht Euro Raum kamen jeweils 5 Prozent mehr Orders als im gleichen Zeitraum des voran gegangenen Jahres. Dies ist gleichzeitig eine Bestätigung für den kontinuierlichen Aufschwung aus dem Euroraum. Allen voran gelte dies für Südeuropa - namentlich Spanien, Frankreich und Italien. Die USA und China, als Trendgeber sozusagen verzeichnen ebenfalls eine gute Entwicklung. Insbesondere China zieht damit den gesamten asiatischen Markt hinter sich her. Folge ist eine annähernd 92 prozentige Auslastung aller Kapazitäten in der Branche. Die Beschäftigungszahl stieg ebenfalls an und lag mit ca. 70.360 Beschäftigten um 3 Prozent höher als im Jahr zuvor. VDW Chef Schäfer kann daher eine optimistische Stimmung seiner Branche feststellen. Für das ganze Jahr 2017 wird ein Zuwachs von 3 Prozent prognostiziert. Umstrukturierungen in der Wertschöpfungskette, Automatisierung sowie die Digitalisierung seien zwar große Herausforderungen, aber auch gute Chancen für die Entwicklung in der Zukunft.



Werkzeugmaschinen Deutschland - http://www.breton.de