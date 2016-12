Wandern, Genuss und Kultur auf der irischen Dingle-Halbinsel

Die neue 9tägige Genuss-Wanderreise von Sento Wanderreisen Anfang Oktober 2017 führt über die magische Dingle-Halbinsel im Südwesten Irlands - Sie verbindet Kulinarisches mit abwechslungsreichen Wanderungen, kulturellen Erlebnissen und Treffen interessanter Menschen.

(bb) – Neu im Programm des Münchner Spezialreiseveranstalters Sento Wanderreisen (www.sento-wanderreisen.de) ist die 9tägige Herbstreise über die Dingle-Halbinsel der südwestirischen Grafschaft Kerry. Abwechslungsreiche Wanderungen auf dem Wild Atlantic Way führen durch außergewöhnliche Landschaften, an spektakulären Klippen und traumhaften Stränden entlang bis in die Bergregionen um den Connor Pass. Interessante Aktivitäten mit Einheimischen versprechen einzigartige Erfahrungen. Eine gelungene Mischung aus vielfältigen Unternehmungen, kulinarischen und kulturellen Entdeckungen, Treffen interessanter Menschen sowie Ruhe und Entspannung machen diese Genuss-Wanderreise so facettenreich. Nähere Infos zu dieser Kleingruppenreise mit geführten Wanderungen vom 1. bis zum 9. Oktober 2017 unter www.sento-wanderreisen.de/irland.

Der Reisetermin wurde in die ruhigere Nebensaison im Herbst gelegt, in der die Wiesen noch grün sind, die Temperaturen noch mild und sich die Sträucher herbstlich färben.

Irland - Blick auf den Mount Brandon ©Sento Wanderreisen

Auf dem Wild Atlantic Way, einer der weltweit längsten Küstenstraßen, auf dem „Dingle Way“-Wanderweg und auf den Spuren der frühchristlichen Pilger des „Kerry Camino“ erkunden die Teilnehmer die Dingle-Halbinsel. Ausgefallene Aktivitäten wie ein Musikworkshop, Töpfern in einer bekannten Pottery-Werkstatt, der Besuch einer Kochschule und, wer mag, der neuen Dingle-Whiskey-Destillerie stehen ebenfalls auf dem Programm. Während einer Hafenrundfahrt vor Dingle Town besteht zudem die Möglichkeit den berühmten Delphin Fungie zu treffen, der sich hier tummelt. Verkostungen regionaler Käse-, Fleisch- und Bier-Spezialitäten und ein entspannendes Algenbad werden Genießer begeistern. Die Übernachtungen erfolgen in sehr persönlich geführten und stilvollen Unterkünften, einer gemütlichen Lodge auf wilden Klippen und einem Rundum-Verwöhn-B&B-Hotel in Dingle.

Die Dingle-Halbinsel im Südwesten Irlands erscheint wie ein Mikrokosmos: Sandstrände und steile Klippen, grüne Wiesen und Berge sowie prähistorische und frühchristliche Stätten. Das lebendige und farbenfrohe Städtchen Dingle wurde 2014 zu Irlands „Foodie Town“ gewählt. Es begeistert mit seinen authentischen Pubs und Gourmet-Restaurants, originellen Kunsthandwerk-Shops und dem kreativen, gemeinschaftlichen Geist seiner Bevölkerung.

Als regionalen Kontrast zu dieser Reise bietet Sento Wanderreisen für den Zeitraum 10. – 21. Juni 2017 die 12tägige Genuss-Wanderreise „Irlands wilder Norden – am Wild Atlantic Way & in Nordirland“ an. Sie führt in den Nordwesten Irlands, in die Counties Sligo und Donegal, sowie nach Nordirland zum Giant`s Causeway.



Termine/Preis/Leistungen: 01. – 09.10.2017 / 1.617 Euro pro Person inkl. Hin- und Rückflug München – Dublin inkl. Klimakompensation mit atmosfair (weitere Abflughäfen u.a. Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg ggfs. mit Aufpreis), Übernachtungen im Doppelzimmer mit Dusche/WC, Frühstück, 3 Abendessen, geführte Wanderungen, Bierverkostung & Eintritte lt. Programm, Transfers vor Ort, deutschsprachige Sento Wanderreiseleitung. Einzelzimmer-Zuschlag: 280 Euro.